圭賢因《魔鬼的計謀2》遭謾罵攻擊！　公司硬起來提告：正蒐集證據

記者張筱涵／綜合報導

Super Junior成員圭賢近期因出演節目《魔鬼的計謀2：死亡密室》，遭遇大量惡意攻擊與中傷。對此，所屬經紀公司Antenna於6月4日發表正式聲明，預告將對相關惡評與人身攻擊採取法律行動，展現零容忍的立場。

▲圭賢因《魔鬼的計謀2：死亡密室》遭到批評謾罵。（圖／翻攝自X／irma_mame、Instagram／kyuhyun_official）



Antenna在聲明中指出，近期已有多起超越言論自由、明顯毀損藝人人格的行為被發現，包括煽動妨礙活動、散播虛假事實、暴言辱罵與性騷擾等惡意內容，這些舉動不僅對藝人本人造成傷害，也可能對粉絲產生精神上的壓力與困擾。公司已透過檢舉與持續監控方式蒐集證據，將依據相關資料展開強硬法律行動。

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此外，Antenna強調，未來若再出現針對旗下藝人的毀謗與侵權行為，公司將持續採取法律對應措施，以保障藝人基本權益。事實上，在《魔鬼的計謀2：死亡密室》播出後，許多觀眾認為圭賢的表現與節目競爭性質不符，對其態度與策略提出批評，進而引發網路上的負面風向與過激言論。

【Antenna官方聲明全文】

大家好，這裡是Antenna

首先，衷心感謝大家對Antenna所屬藝人們給予的支持與厚愛。

近期針對本公司藝人圭賢，已確認有多起超越言論自由、毀損藝人人格的行為。

由於煽動妨礙活動、散播虛假事實、暴言與辱罵、性騷擾等惡意貼文，不僅對藝人，

甚至對粉絲也造成了精神上的憂慮。

因此，本公司正以透過檢舉與監控所蒐集的資料為基礎，準備採取強硬的法律措施。

此外，對於未來可能發生的針對本公司所屬藝人之名譽毀損等行為，我們也將持續進行法律應對。

未來我們也將全力以赴，致力於保護所屬藝人的權益。

謝謝。