啦啦隊正妹遭疑「不兼當主播恐離隊」　急上火線：不用替我擔心

記者王靖淳／綜合報導

希希是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，同時也是中信兄弟Twitch主播，平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads發文，回應網友對她不兼當主播恐被退隊的質疑，「轉播並不是叫我去播不然要3Q我，不用替我擔心，甚至我覺得在啦啦隊裡面能夠有機會去嘗試不一樣的東西是很棒的。」

▲希希是中信啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／cc.cece01）

有網友指出「如果希希沒兼著當主播，大概隨時有機率被3Q」，為此希希大方回應，並表示雖然該篇文討論的主題並非針對她，但既然在留言區被提及，她希望能藉此機會分享加入啦啦隊的心路歷程。希希強調，每個人來跳啦啦隊的目標、適合方式都不同，對她而言，能為球隊加油應援、一起度過各種甘苦日子，就是件有意義的事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

希希也透露當時因疫情影響，中信兄弟開始經營Twitch頻道，而她本身熱愛看球，因此主動參與轉播嘗試，為此她表示：「我對中信兄弟是充滿感激的。」她補充，《凱旋象前》原本並不強制她參與主持，但因為她想多談論棒球內容，所以自願加入，「我不在意多花點時間留下多做點事情，因為我喜歡。」

▲希希發文回應網友質疑。（圖／翻攝自Threads／cc.cece01）

最後，希希要大家不用擔心她會離開啦啦隊，「轉播並不是叫我去播不然要3Q我，不用替我擔心，甚至我覺得在啦啦隊裡面，能夠有機會去嘗試不一樣的東西是很棒的。」至於在球場上應援的表現，希希直言：「在球場上的應援我有沒有熱情，怎麼面對這份工作，我想球迷們心中自有答案，希望每個人看待事情可以多用不同角度。」