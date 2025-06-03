傅子純陷三角戀…婚禮變「死亡現場」　《好運來》神秘角色領便當

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》氣勢如虹，近期播出平均收視創下新高點3.15，奪下全時段冠軍，穩坐晚間劇王寶座。戲劇主線迎來高潮轉折，由傅子純飾演的「瑞達」即將與顏曉筠飾演的「芸菲」舉行婚禮，背後卻藏著情感與陰謀的交織，尤其這場企業聯姻背後，藏著愛情的犧牲與破碎。

▲傅子純在《好運來》即將與顏曉筠舉辦婚禮。（圖／民視提供）

就在眾人滿心祝福時，林筳諭飾演的「佩茹」到底會不會在婚禮現場高喊「等一下！」，似乎將掀起一場暴風。傅子純笑說這場婚禮戲幾乎是情緒地獄等級，坦言「瑞達這角色太壓抑了，那天拍攝真的像心臟被攥著，明明是婚禮卻一點也不快樂，要壓住眼淚又要硬撐著笑，很虐觀眾也虐自己。」

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▲傅子純在《好運來》即將與顏曉筠舉辦婚禮。（圖／民視提供）

幸好收視開紅盤，傅子純對收視節節高升表示感謝「謝謝大家陪我們一路走到婚禮現場，但這不是終點，反而是下一波更炸的開始。」而「新娘」顏曉筠坦言，這段三角戀情讓角色備感壓力「芸菲一直很努力去愛、去配合，卻發現自己只是棋子之一，那種被犧牲的心情我演到人格分裂。」

▲傅子純在《好運來》即將與顏曉筠舉辦婚禮。（圖／民視提供）

對此，顏曉筠特別感謝觀眾對角色的同情與理解「這場婚禮不是happy ending，但是真實得讓人心疼。」至於在關鍵時刻「殺出程咬金」的林筳諭（勇兔）笑說這場戲讓她「從天而降」，直呼「我在可能會在婚禮現場喊『等一下』，因為佩茹是勇敢的女人，她愛得坦率，說出來就不怕全世界知道。」

▲傅子純在《好運來》即將與顏曉筠舉辦婚禮，卻殺出程咬金勇兔。（圖／民視提供）

勇兔感性表示「這角色給我很多力量，也希望觀眾能從佩茹身上看到『勇敢追愛』的價值。」除了愛情修羅場的激戰，劇中還藏有驚人爆點！原本浪漫的婚禮竟成死亡現場，一名角色神秘「領便當」，成為劇迷揣測焦點，也為後續劇情埋下重磅伏筆。

▲傅子純在《好運來》即將與顏曉筠舉辦婚禮，卻殺出程咬金勇兔。（圖／民視提供）