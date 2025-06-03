《模犯生》Nonkul媽媽驟逝！　咳血送醫心跳停止…為母辦後事痛哭

記者陳芊秀／綜合報導

泰國男星查農桑提納同庫（Nonkul）因演出電影《模犯生》爆紅海外，還曾參演台劇《不良執念清除師》，與大16歲的女星他莎翁巴迪素乍倫（Aff）的戀情也持續受到關注。而他的媽媽近日突然離世，為此緊急宣布見面會取消，突然失去母親難忍悲痛，在葬禮現場痛哭。

▲Nonkul媽媽近日突然離世。（圖／翻攝自IG）

綜合泰媒報導，Nonkul的家屬表示，Nonkul的媽媽罹患肺癌，過去在醫生的照料下，能夠過著正常生活。事發當日，媽媽突然咳嗽並且咳出血，爸爸帶她立即送醫，然而媽媽送醫後心臟停止，醫護人員竭力搶救，最終還是離開人世。

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▲Nonkul發文公告媽媽葬禮儀式的時間，預計6月10日火化。（圖／翻攝自IG）

Nonkul在家中排行老二，有一個姊姊和一個妹妹，妹妹也是藝人，時常分享與家人團聚的合照，一家人關係非常緊密。他原本6日要迎接29歲生日，目前已經宣布12日的慶生見面會活動取消。連日來遵循葬禮儀式，在寺廟為媽媽辦後事，女友Aff也前來陪伴，突然面對母親離世，他不斷在現場痛哭擦淚，也持續向前來悼念的相關人士一一致意，難掩受打擊的表情令人不捨。

▲Nonkul與家人關係緊密，去年為媽媽慶生，女友Aff（左1）也同框。（圖／翻攝自IG）

▲Nonkul難忍哀傷，在葬禮現場痛哭。（圖／翻攝自YouTube）