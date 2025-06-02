「喜劇演員」怡岑台上哭了！北漂10年圓夢全場感動　金鐘影后助陣站台

記者孟育民／台北報導

喜劇演員怡岑近日完成第二場個人音樂喜劇專場《要到你想逃》，全台共計8場演出，總入場人數突破3000人，創下怡岑出道以來規模最大的個人演出紀錄，且場場爆滿、一票難求。此次演出，岑親自創作劇本與音樂，內容結合歌唱與喜劇段落，呈現親情、愛情與成長的多重面貌。整場演出除了有爆紅歌曲〈分手歌〉現場大合唱，更有催淚新作〈十年台北〉、〈給媽媽〉等歌曲描述自己10年前從高雄北上打拚、與家人告別的心境。

▲怡岑專場圓滿落幕，全場感動不已。（圖／薩泰爾提供）



最後一場演出邀來金鐘影后于子育擔任嘉賓，與怡岑現場合唱先前合作的歌曲〈母女〉。演唱結束後，于子育不僅模仿怡岑招牌喝水動作cue觀眾尖叫，還搞笑重現〈母女〉MV中「瘋狂媽媽」的台詞橋段，對著觀眾說：「我現在是大家的摯友了吧？那現在大家可以追蹤我IG嗎？」逗得全場大笑。怡岑也當場回應：「子育姐太入戲了啦！」這段「母女互動」也成為演出的精彩高潮，觀眾現場驚喜連連，不少人直呼「沒想到子育姐這麼放得開！」。

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▲怡岑邀來于子育合唱。（圖／薩泰爾提供）

台北最終場謝幕時，怡岑也一度哽咽向觀眾表達感謝「謝謝你們願意來聽我唱歌、講故事，這是我最喜歡的表演形式。」她也透露，自己從《愛是騰空的魔幻》到今年《要到你想逃》，一路走來都感受到觀眾給她的支持與力量，「如果可以的話，希望明年還有機會挑戰更大的場地，讓更多人一起又哭又笑」，發言引起全場掌聲響起，為巡演畫下最溫暖的句點。