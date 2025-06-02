女團紫月光才加盟新東家！　「突集體2度大爆哭」原因曝光

▲ 女團紫月光從「未來少女」選秀脫穎而出。（圖／本質娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

由「未來少女」選秀脫穎而出的女團紫月光，加盟新東家，昨（1日）推出新單曲〈嘿，好久不見〉，適逢畢業季，該首歌也被譽為新一代畢業歌，紫月光近期頻頻受邀校唱，更有一天內締造連趕5間學校的紀錄，笑說：「真是體力大考驗！」雖然很累，「但每次一上台看到全場同學的笑容，就瞬間充電完成！」

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▲▼ 女團紫月光推出新單曲。（圖／本質娛樂提供）





憶及當初一聽到demo時，大家就被感動到哭，在配唱時也讓幾位團員再度落淚，在製作人的情緒帶領下，要女孩們想像在一個空蕩蕩的房間，讓思緒回到想念的親人身邊，這招果然奏效，當場逼哭了成員們，也讓這首歌充滿情感和共鳴，特別是在最後一段澎湃的副歌，紫月光希望粉絲能夠更勇敢的面對未來，不要沉浸在過去，「因為放下了才能有足夠的勇氣再往前走。」表示這首歌聽起來雖有點感傷，但換個方向思考，卻是很有力量的一首歌。



紫月光也說為了《嘿！好久不見》鄭重排出練唱時間，規定在每天練習回到宿舍一起練唱，「因為這首歌需要用到非常多的情感去演唱，我們每次練唱都是唱了快100次，為了能夠將情感投入在這首歌裡面！」也因此最近在畢業典禮演唱這首歌時，看到全場打開手電筒一起揮舞，每次看到台下變成燈海的那一刻，她們直呼真的超感動，內心滿滿澎湃。

