65歲眭澔平高山症腦水腫親揭近況！　曝「大面積淤堵」療養狀況

記者黃皓瑋／綜合報導

65歲的資深媒體人眭澔平近期挑戰攀登聖母峰，不料期間發生嚴重高山症，出現腦水腫、大小便失禁等症狀，所幸返台住院後恢復健康。日前眭澔平親自發文更新近況，透露自己有「大面積淤堵」的情形，並分享了治療過程。

▲眭澔平先前出現嚴重高山症。（圖／翻攝自Facebook／眭澔平）

本身擁有中醫醫學博士學位的眭澔平，自曝身體出現大面積淤堵，所幸經由中醫師范博士親自到他家中治療後得以緩解：「解開了足太陽膀胱經在我背部膏肓部位大面積的淤堵，也將我左小腿內側肝脾腎三陰交經絡按壓通暢，原本上達阻滯全數排除，最後也將我腦後風池風府以下到肩頸穴的壅塞，以揉捏扣撥的手技抓剝推開。」讓他直呼「全身通暢無比」。

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▲眭澔平親揭近況。（圖／翻攝自Facebook／眭澔平）

眭澔平上月22日透過小編發聲，證實先前在攀登聖母峰途中出現腦水腫症狀，一度昏迷60個小時，並且上吐下瀉不止，最終只能放棄攻頂計劃回台。隔日眭澔平則發文特別感謝他的雪巴人響導：「多虧這位塔圖雪巴先生，不嫌污穢，像照顧植物人父親一樣伺候我，全身清洗乾淨，再幫我癱瘓昏迷的身體換上全部乾淨衣物，整夜為我拍背壓胸又雙手搓揉取暖，我才熬過了高山症腦水腫發病。」

▲眭澔平特別發文感謝當地響導。（圖／翻攝自Facebook／眭澔平）