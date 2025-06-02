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王文洋爆包養「糖爹糖寶貝網站」內幕曝！八大妹假扮學生　揭破解手法

記者田暐瑋／綜合報導

74歲宏仁集團總裁、台塑創辦人王永慶長子王文洋，近日遭爆出包養年輕40歲的宋姓學生妹，並育有一名5歲男孩，據悉，女方在包養網站上找尋「乾爹」，才會間接被引薦給王文洋。資深媒體人林裕豐在節目中揭露「糖爹糖寶貝」包養網站的運作模式，「20塊美金你就打開新的世界。」

▲▼京華城熄燈記者會,王文洋。（圖／記者李毓康攝）

▲王文洋。（圖／記者李毓康攝）

林裕豐在《震震有詞》節目中揭露包養網站的運作模式，指出這些網站以黑色背景色，搭配愛心圖案吸引使用者，且門檻低，女性免費註冊，男性僅需支付約20美金（約600元台幣）即可瀏覽資訊，網站上的女性通常會PO生活照，並清楚標明每月所需的包養費用，對於大老闆來說，這種透明化的模式相當省事。

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▲林裕豐揭露包養網站的內幕。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲林裕豐揭露包養網站的內幕。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

然而，包養網站上許多自稱「學生」的女子實際上是八大行業或應召站的成員，且部分自稱「無性經驗」的說法令人存疑，稍有不慎就會被蒙騙，林裕豐也分享辨識女子身份的簡單方法，提醒若對方秒回訊息，通常代表是業者，而非真正的學生。

針對此次桃色糾紛，王文洋發表三點聲明，強調案件屬於「家事事件」，根據《家事事件法》第9條規定，審理程序採不公開原則，為保障未成年子女利益，他尊重司法程序並由律師陳述意見。最後，他譴責對方母女刻意向媒體爆料，影響法院判決，並表示上述行為損害其隱私及名譽權，將依法維護自身權益。

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