黃鐙輝投資有成！　親曝「保護長輩」防詐妙招：只要去ATM都是騙

記者黃庠棻／台北報導

2025年微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》開播即創佳績，登上MyVideo本日戲劇排行榜台劇第一名，劇迷好評不斷，紛紛大讚「好療癒又紓壓」、「導演拍得太香了，彷彿嚐到味道了！」、「讓人忍不住想跟著喝一杯」話題與口碑同步發酵，討論度持續攀升。

▲黃鐙輝客串《喝酒吧！笨蛋》，與莫子儀同台飆戲。（圖／逆光電影提供）

由金獎導演樓一安執導，集結莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、陳家逵、宋偉恩、王渝萱、李霈瑜、黃姵嘉、童毅軍等實力派卡司，打造大人系療癒喜劇。金馬影帝莫子儀一登場便幾乎「全程微醺」，靠著酒精麻痺喪失味覺與嗅覺的失意人生，在一間隱身巷弄的酒吧中日日買醉，開場氣氛逗趣又吸睛。

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首集特別邀來黃鐙輝驚喜客串，戲外以理財有道著稱的他，這回顛覆形象，搖身一變成為「捲款潛逃」的詐騙犯，開場劇情笑點滿滿也暗藏伏筆。他在劇中飾演飾演「半吊子調酒師」，在自家酒吧遇上醉醺醺的莫子儀，依然自嘆不如，因為對方即使喝醉，依舊能精準點出調酒步驟。

▲黃鐙輝客串《喝酒吧！笨蛋》，與莫子儀同台飆戲。（圖／逆光電影提供）

黃鐙輝笑說「我很認真地想專業，但想專業哪有這麼簡單啦！根本不用裝爛，拍起來自然就是半吊子了！」他也誇莫子儀演技太逼真「小莫在戲裡常常都是喝醉的狀態，我一度懷疑他是真的喝到爛醉來拍，太逼真了！」



劇情中，黃鐙輝為了說服陳家逵投資，不斷賣慘裝可憐，謊稱家中有親人生病需要用錢，甚至借高利貸應急，卻私下計畫捲款潛逃。理財有方的陳家逵則決定買下酒吧，與莫子儀聯手經營，成為新任酒吧老闆，沒想到還沒來得及慶功，就遇上宋偉恩飾演的小混混「大牛」登場，為討債上門大鬧酒吧，才發現黃鐙輝早已捲款落跑。

▲黃鐙輝客串《喝酒吧！笨蛋》，與莫子儀同台飆戲。（圖／逆光電影提供）



戲外，黃鐙輝則大方分享「防詐守則」，他笑說自己是「最討厭詐騙的人」，坦言「現在詐騙手法太多太難防，只要叫你去ATM的，幾乎都是騙，有疑慮就打165！」他也透露自己提醒家中長輩的方式很簡單「我有一個大絕招，就是打死不匯錢，不管對方說是老婆、老爸還是老師都一樣，要錢，就當面來說！」



宋偉恩飾演的大牛原本是個廚師學徒，卻誤入歧途成了小混混，雖然是個將欠債還寫成「欠倩」的可愛笨蛋，卻擁有超靈敏味覺，一入口就能辨出原物料成分。他提到「我曾經因確診的時候短暫失去嗅覺，能理解角色對感官失調的無力感，但回頭看對生活其實影響還好。」

▲宋偉恩飾演的大牛原本是個廚師學徒，卻誤入歧途成了小混混。（圖／逆光電影提供）

談到本劇的動作場面，宋偉恩也分享「雖然只是短短1、2分鐘的戲，在開拍前大家上了很多武術課、動作課，拍得很辛苦，但現場有動作指導保護我們，是一次很棒的經驗。」

▲宋偉恩（左）飾演的大牛原本是個廚師學徒，卻誤入歧途成了小混混。（圖／逆光電影提供）