放浪兄弟完整體復活！巡演開跑喊話「我們還存在」　AKIRA：危機化為轉機

記者吳睿慈／綜合報導

EXILE時隔約三年將舉辦巨蛋巡演《EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”》，此消息於今日舉行的《EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”》安可環節中驚喜公布，ATSUSHI感性表示「團體歷經了無數次難以想像的變化，至今依然存在，這些變化對我們來說都是最好的選擇，我們始終堅信、秉持信念向前邁進。」AKIRA也說「將危機化為轉機」，懷抱強烈信念前進。

▲EXILE完整體復活 。（圖／LDH愛夢悅）



新公布的《EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”》中，將由 ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI共11人參與演出。延續小巨蛋巡演的風格，此次也有來自EXILE TRIBE的STARTING MEMBER參與，成員包括來自THE RAMPAGE的陣、神谷健太、山本彰吾、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹，以及來自FANTASTICS的澤本夏輝、堀夏喜、木村慧人。

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▲EXILE巡演開跑。（圖／LDH愛夢悅）



團體成立24年來經歷無數挑戰，也留下許多美好回憶，ATSUSHI說：「有過相遇與離別，但無論如何都未曾動搖的羈絆與靈魂深處的娛樂精神，我希望大家可以期待。我們也正在籌備新的歌曲，敬請期待。」這幾年因疫情、有成員畢業、各自專注個人活動以及ATSUSHI的缺席等，AKIRA遺憾雖無法如願進行活動，「但人生本就各自不同，沒有人能決定別人的命運。」

本次巡演他們化危機為轉機，希望呈現EXILE的全新樣貌，同時為粉絲獻上一場能銘刻於記憶中的LIVE，AKIRA說：「雖然世上沒有永恆不變的事物，但我們希望EXILE的娛樂，能永遠成為大家人生故事中的一朵花。」