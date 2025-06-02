歐陽妮妮6個月兒確診新冠！　PO文求助「狼狽顧娃素顏照」曝光

記者劉宜庭／綜合報導

藝人歐陽妮妮去年與張書豪結婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」出生，並於4月宣布一家三口遷居大陸杭州，打算逐步復出當地的工作。怎料，近日愛子確診新冠肺炎，昨（1日）發文求助，她顧娃的憔悴模樣也令不少粉絲心疼。

▲歐陽妮妮兒子確診。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）

歐陽妮妮以「兩條線的小寶寶」為標題，透露兒子第一次生病，就要跟新冠肺炎病毒打仗，「真的很努力！！大家有沒有什麼照顧生病寶寶要注意的嗎。」她稱讚兒子宛如天使寶寶，「生病還乖乖不吵不鬧～。」

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▲張書豪夫妻倆輪流照顧兒子。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）

文中，歐陽妮妮曬出夫妻輪流照顧孩子的溫馨畫面，睦睦雖頭貼退熱貼，卻依舊露出純真的笑容。其中，張書豪細心撫摸兒子的頭，臉上盡是慈父神情；而她則素顏戴口罩，模樣略顯狼狽地與兒子相擁入睡，自嘲「最後一張，很真實」。

此外，面對有眼尖網友提醒「寶寶的枕頭有點高了吧，現在太小好像還沒到睡這麼高的時候」，歐陽妮妮親自回應：「謝謝關心～那個是放在腳下的，因為兒子喜歡踢踢踢。」

▲歐陽妮妮回應網友，打卡位置顯示人在台灣。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）