《新兵日記》15年班底重聚！　王瞳「艾成家屬」身份出席

記者黃皓瑋／綜合報導

軍教劇《新兵日記》於2010年7月開播，在當時引發一波追劇熱潮，如今15年過去，昔日演出該劇的演員於昨（1日）罕見重聚，合照曝光後引發關注。其中在劇中飾演新兵「蕭德基」的藝人艾成，雖然於2022年離開人世，不過遺孀王瞳仍代為現身聚會。

▲《新兵日記》演員重聚。（圖／翻攝自Facebook／李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉）



在《新兵日記》中飾演連長的李興文，昨日曬出劇中演員聚會的合照，只見姚元浩、阿龐、唐豐、阿翔、林道遠、阿甘（舊藝名阿竿）、夏政峰等人都現身，其中幾位更帶著家屬一起出席。李興文透露眾人當天暢聊了一晚，也一起回憶當年拍攝的點點滴滴，多年後重聚讓他有感而發：「如今大夥在各行各業奮鬥，無論是獨領風騷，抑或默默耕耘，那份並肩作戰的『革命情感』，始終不曾忘懷。」

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當晚以「家屬代表」身份出席聚會的王瞳，也在臉書曬出合照，直呼：「永遠的經典啊！當年收視率13啊啊啊啊。」其實，王瞳雖然未參與演出《新兵日記》，不過她卻曾主持衍生的綜藝節目《新兵進行曲》，讓她笑稱「有主持也可以吧」。

▲《新兵日記》演員重聚。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）



《新兵日記》演員重聚的畫面一出，瞬間勾起許多網友的回憶，留言直呼「好懷念」、「好像昨天的事」、「兒子、女兒現在也在看」。也有不少網友對於沒有看到全體演員重聚相當惋惜，紛紛表示：「怎麼可以沒有葉大同（錢君仲）」、「士官長（劉香慈）呢」、「永遠少了艾成」。

▼王瞳臉書貼文。（Facebook／王瞳）

▼李興文臉書貼文。（Facebook／李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉）

