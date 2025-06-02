《棒棒堂》王子也爆閃兵！活動急喊卡「老實說原因」搭檔陶晶瑩體諒了

▲今年3月時，陶晶瑩（左）與王子（右）一起續任普仁基金會公益代言人。（翻攝自普仁青年關懷基金會臉書）



圖文／鏡週刊

Lollipop棒棒堂威廉被抖出閃躲兵役後，丟了手上4個節目，月收入少賺50萬元，同屬棒棒堂一員的王子也被爆閃兵，但本人始終未出面說明；本刊接獲爆料，王子原定5月27日與陶晶瑩出席公益活動，擔心被問閃兵一事，前一週緊急向主辦單位告假而缺席活動。

39歲的威廉（廖亦崟）捲入「閃兵風波」，涉嫌花錢偽造病歷逃避兵役，5月中旬緊急自綠島返台，主動向檢調說明，並於偵訊後以50萬元交保。除了威廉爆出閃兵，Lollipop棒棒堂其他5位成員小煜（楊奇煜）、敖犬（莊濠全）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）及王子（邱勝翊），也爆出全都免役，受到網友討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王子邱勝翊原欲與陶晶瑩出席公益活動，後因擔心被問及兵役問題而缺席。（翻攝自必勝客臉書）



提前告知 怕愛心失焦

▲威廉捲入閃兵風波，暫停《食尚玩家》的錄影工作，目前節目由風田（右）與朵拉（左）主持。（翻攝自《食尚玩家》YouTube）

至今僅小煜在出席運動品牌開幕活動時，坦承自己因僵直性脊椎炎免役，至今得靠復健、吃藥控制，他也說：「每個人有自己的身體狀況，藝人不會想把這種痛苦的狀態分享給大家，所以這是各自的選擇。」其他人則尚未出面說明。

本刊接獲爆料，指陶晶瑩與王子一起續任普仁基金會公益代言人，兩人原訂5月27日一起現身公益活動，呼籲大家行善做好事；沒想到王子選擇暫時消失，應是避免被問及閃兵一事，只求度過風波。

對於王子突然取消公益活動站台，據了解，他誠實告知主辦單位及搭檔陶晶瑩，缺席是擔心自己的私事模糊了活動焦點，因此大家都體諒他的難為之處，對於他臨陣缺席，並無太多責難。

威廉閃兵 找李易救火

▲王子邱勝翊（左）與弟弟毛弟（右）一起出席師兄蕭敬騰與經紀公司老闆林有慧的婚宴。



這場「閃兵風波」讓Lollipop棒棒堂成員受到許多網友討論，其中威廉不僅演藝形象受損，他也丟了《雙面威廉》《食尚玩家》《來吧！哪裡怕》及《效廉出發吧！》共4檔外景節目的主持棒，讓他損失慘重，外界預估他1個月少賺50萬元。

威廉和許效舜搭檔主持的《效廉出發吧！》因收視率好、能見度高，製作單位不願受威廉閃兵影響，因此仍以原本節目名稱，找特別來賓輪流搭檔。據悉，目前第一波找來李易，因李易和威廉年紀相仿，節目已經錄製完畢。

▲威廉涉嫌花錢偽造病歷逃避兵役，他主動向檢調說明，並於偵訊後以50萬元交保。



而因為威廉閃兵，導致原欲讓棒棒堂合體的實境節目《來吧！哪裡怕2》拍攝計畫暫停，團員們目前只能各忙各的，待閃兵一事解決後，未來還是有機會能看到棒棒堂男孩們合體。



更多鏡週刊報導

天后萌倦意／獨家！被迫吞田鼠下肚 孫淑媚動念退出演藝圈

姐妹變冤家／獨家！人前閨密人後翻臉 蘇心甯被爆雙面人

美食添星味／獨家！接手羅志祥潮牌店面 楊祐寧老爸重啟元鍋