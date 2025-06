颱風延期8個月！LANY首登港都開唱　主唱告白「我愛上高雄了」5千粉絲朝聖

記者蕭采薇/高雄報導

真的回來了!來自加州的「搖滾新浪潮」LANY,1日帶著巡迴《a beautiful blur: the world tour》高雄流行音樂中心開唱,首度登上高雄舞台。其實這場演唱會原訂於去年舉行,卻因山坨兒颱風攪局而取消,LANY今年誠意兌現承諾,再次重返開唱。

▲LANY高雄流行音樂中心開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

近5000名粉絲熱血朝聖,這不僅是LANY第三度來台,更是與高雄歌迷的首次近距離相見,從開場到結束,全場氣氛一路沸騰,感動不斷。帥氣主唱Paul Klein感性表示:「我愛上高雄了,你們太棒了,謝謝你們,高雄我愛你們!」

[廣告]請繼續往下閱讀...

LANY不僅唱好唱滿超過23首歌,90分鐘的熱力演出,展現驚人LIVE實力,讓整個港都沉浸在無與倫比的感動之中。《a beautiful blur: the world tour》將原汁原味的重金打造舞台空運來台,延伸舞台及上方懸浮著大型圓形結構螢幕,投影各種視覺內容,光環式的設計與舞台後方的大型LED共同營造出沈浸式的視覺饗宴,藉由燈光與現場畫面交錯堆疊出濃濃氛圍感,讓每首歌都有專屬色調。

▲LANY一出場便點燃全場情緒。(圖/Live Nation Taiwan提供)

LANY選定《you!》作為開場,團員們帥氣地以白幕投影現身,揭開序幕,主唱 Paul Klein 火力全開衝上延伸舞台,一出場便點燃全場情緒,Paul興奮地對觀眾喊道:「高雄,大家站起來!站起來!」氣氛瞬間沸騰,接著演唱《up to me》時,Paul 還甜喊改編歌詞:「Wish you were with me celebratin' out in 『Kaohsiung』。」現場歌迷尖叫不斷。

到了《It Even Rains in LA》時,舞台後方的世界時鐘螢幕甚至貼心地出現「高雄」時區,滿滿細節與誠意令歌迷備感驚喜與感動,Paul說:「我愛你們,我們好多歌要唱給你們聽,你們準備好了嗎?」

▲LANY帶來一連串多首洗腦曲,氣氛熱烈。(圖/Live Nation Taiwan提供)

隨即帶來一連串多首洗腦曲,從與觀眾互動玩沙灘球的《care less》、充滿療癒感的《I Don’t Wanna Love You Anymore》、手機燈海齊應援的《Alonica》,再到經典成名曲《ILYSB》,全場大合唱讓 Paul 感動地說:「高雄,你們好棒。」

▲LANY直喊「愛上高雄了」。(圖/Live Nation Taiwan提供)

來到演唱會後半段,火力能量依然全開,《Thick and Thin》與《Out of My League》,Paul 更直接衝下舞台與觀眾近距離互動,甚至邀請歌迷上台一起合唱,將現場氣氛推向另一波高潮。最後,在滿天飛舞的迪斯可球燈光與紙花中,LANY 以《XXL》完美收尾,Paul真情告白:「高雄,這是我們的第一次,但也不會是最後一次,我們還會再回來的,好好保證照顧自己。」為這場感動與熱血交織的夜晚畫下難忘句點。

▲LANY主唱Paul火力全開,衝上延伸舞台。(圖/Live Nation Taiwan提供)