颱風延期8個月！LANY首登港都開唱　主唱告白「我愛上高雄了」5千粉絲朝聖

記者蕭采薇／高雄報導

真的回來了！來自加州的「搖滾新浪潮」LANY，1日帶著巡迴《a beautiful blur: the world tour》高雄流行音樂中心開唱，首度登上高雄舞台。其實這場演唱會原訂於去年舉行，卻因山坨兒颱風攪局而取消，LANY今年誠意兌現承諾，再次重返開唱。

▲LANY高雄流行音樂中心開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

近5000名粉絲熱血朝聖，這不僅是LANY第三度來台，更是與高雄歌迷的首次近距離相見，從開場到結束，全場氣氛一路沸騰，感動不斷。帥氣主唱Paul Klein感性表示：「我愛上高雄了，你們太棒了，謝謝你們，高雄我愛你們！」

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LANY不僅唱好唱滿超過23首歌，90分鐘的熱力演出，展現驚人LIVE實力，讓整個港都沉浸在無與倫比的感動之中。《a beautiful blur: the world tour》將原汁原味的重金打造舞台空運來台，延伸舞台及上方懸浮著大型圓形結構螢幕，投影各種視覺內容，光環式的設計與舞台後方的大型LED共同營造出沈浸式的視覺饗宴，藉由燈光與現場畫面交錯堆疊出濃濃氛圍感，讓每首歌都有專屬色調。

▲LANY一出場便點燃全場情緒。（圖／Live Nation Taiwan提供）

LANY選定《you!》作為開場，團員們帥氣地以白幕投影現身，揭開序幕，主唱 Paul Klein 火力全開衝上延伸舞台，一出場便點燃全場情緒，Paul興奮地對觀眾喊道：「高雄，大家站起來！站起來！」氣氛瞬間沸騰，接著演唱《up to me》時，Paul 還甜喊改編歌詞：「Wish you were with me celebratin' out in 『Kaohsiung』。」現場歌迷尖叫不斷。

到了《It Even Rains in LA》時，舞台後方的世界時鐘螢幕甚至貼心地出現「高雄」時區，滿滿細節與誠意令歌迷備感驚喜與感動，Paul說：「我愛你們，我們好多歌要唱給你們聽，你們準備好了嗎？」

▲LANY帶來一連串多首洗腦曲，氣氛熱烈。（圖／Live Nation Taiwan提供）

隨即帶來一連串多首洗腦曲，從與觀眾互動玩沙灘球的《care less》、充滿療癒感的《I Don’t Wanna Love You Anymore》、手機燈海齊應援的《Alonica》，再到經典成名曲《ILYSB》，全場大合唱讓 Paul 感動地說：「高雄，你們好棒。」

▲LANY直喊「愛上高雄了」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

來到演唱會後半段，火力能量依然全開，《Thick and Thin》與《Out of My League》，Paul 更直接衝下舞台與觀眾近距離互動，甚至邀請歌迷上台一起合唱，將現場氣氛推向另一波高潮。最後，在滿天飛舞的迪斯可球燈光與紙花中，LANY 以《XXL》完美收尾，Paul真情告白：「高雄，這是我們的第一次，但也不會是最後一次，我們還會再回來的，好好保證照顧自己。」為這場感動與熱血交織的夜晚畫下難忘句點。

▲LANY主唱Paul火力全開，衝上延伸舞台。（圖／Live Nation Taiwan提供）