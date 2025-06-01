旅行社提沖繩遊賠償！　丫頭「我們心領了」曝背後原因

記者張筱涵／綜合報導

藝人丫頭（詹子晴）日前帶員工赴沖繩進行5天4夜旅遊，卻因旅行社連續安排多餐內容雷同，引發她在社群平台公開質疑「每天都吃一樣，你們可以接受嗎？」事件引發網友關注。6月1日她再度發聲，透露旅行社已與她們聯繫並表達補償意願，但她強調「我們的用意不是為了跟旅行社要東西」，盼外界別誤解。

▲丫頭代公司員工旅遊去沖繩。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭1日在Threads留言表示：「知道大家都很關心我們員工旅遊的進展，旅行社已經有來關切這次包團的狀況。」她指出，雖然旅行社業務提出補償，但她們並不打算接受，「我們『心領』了」，感謝旅行社正在協助解決問題，同時也稱讚隨團導遊Jason「很有禮貌的照顧公司員工們」。

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針對先前發出的餐點照片引發討論，丫頭進一步解釋，並非抱怨沒吃到高級料理或住五星級飯店，更不是想討補償，而是無法理解「為什麼旅行社會連續三餐安排一樣的餐點」。她認為，如果真的是預算問題，其實仍有其他同樣價格但不重複的安排方式，「我們都很能接受」。

▲丫頭5月30日發文。（圖／翻攝自Threads／ava112411）



丫頭也表示：「公司帶著員工出遊，是希望員工開開心心，但員工受氣了，老闆也不會舒服。」此次事件雖讓人失望，但她仍感謝旅行途中大家共度的快樂時光，「都是經驗」，並祝福大家未來參加旅行團都能順利、平安、玩得開心。

根據丫頭先前分享，旅遊第二天中餐、晚餐與第三天中餐內容幾乎一模一樣，甚至第五天中餐也沒變，讓她直呼「有種鬼打牆的感覺」，而第三天晚餐起甚至需自費，整趟花費每人3萬2千元，讓不少網友質疑是否合理。

【丫頭留言全文】

知道大家都很關心我們員工旅遊的進展，旅行社已經有來關切這次我們員工旅遊包團的狀況了，業務有說要補償我們這次的員工旅遊，但我們的用意不是為了跟旅行社要東西，所以業務這個好意我們‘’心領‘’了，感謝業務有在協助我們解決問題導遊Jason 也很有禮貌的照顧公司員工們

我覺得對事不對人，昨天發出這個照片提出疑問，我們並不是要求住五星級飯店還是要求吃高級料理，更不是為了跟旅行社要東西或是要退費，這不是我們的用意。只是不理解旅行社怎麼會連續三餐安排一樣的餐點，如果有預算的考量，其實可以安排其他一樣便宜的餐點，我們都很能接受的，而不是安排一直吃一樣的食物。

公司帶著員工出遊，希望員工能開開心心，員工受氣了，老闆們也不會舒服，遇到這次的狀況，都是經驗。至少我們在沖繩一起玩樂的回憶是好的。

旅行社有好有壞，每個人感受不同，願大家以後參加旅行社都能順利平安、玩得開心。