陳峻廷講到奶奶淚崩！張哲偉曝「外公2天前過世」最後一面有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

三立劇集《全面管控》雖已圓滿完結，但劇中備受矚目的「是不是CP」張哲偉與陳峻廷人氣持續發燒，兩人今（1）日一同出席聯名保養品一日店長活動，同時宣布擔任「華山基金會」推廣大使，適逢端午節兩人也分享了跟家人互動的故事，張哲偉更意外透露外公在兩天前才離世。

▲張哲偉、陳峻廷化身「華山基金會」推廣大使。（圖／記者周宸亘攝）

張哲偉與陳峻廷今（1）日穿著米白色襯衫情侶裝現身，兩人展開笑顏接受媒體採訪，被問到端午節是否有休假陪伴家人時，張哲偉才表示其實在幾天前前往日本工作，一下飛機就去探望80幾歲的外公，沒想到這一面才經過幾個小時，就接到對方離世的噩耗。

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▲張哲偉透露外公在兩天前離世。（圖／記者周宸亘攝）

對此，張哲偉進一步表示，外公過去曾得過新冠肺炎，之後心肺功能就逐漸衰弱、身體微恙，雖然家人目前正忙著處理外公後事，但他仍感謝在外公離世前有機會好好跟對方說話，坦言自己在對方臨終前告白「很開心成為你的孫子，希望你可以好好休息，看到過世的奶奶，記得要幫我跟她打招呼」。

▲陳峻廷講到奶奶忍不住淚崩。（圖／記者周宸亘攝）



另一方面，陳峻廷講到奶奶也忍不住哭到說不出話，他坦言自己從幼稚園到國小都待在爺奶家，與阿公、阿嬤感情相當深厚，後來努力參與《原子少年》比賽，當時節目已經錄完但還沒播出，奶奶卻傳出病危消息，讓他相當焦急，希望奶奶生前至少能夠看一次他努力的模樣。

▲陳峻廷講到奶奶淚崩。（圖／atree提供）

最後，陳峻廷的奶奶等不到《原子少年》節目播出就離世，也成為他心中最大的遺憾，講到過世的阿嬤他忍不住泣不成聲，好幾度無法好好說話，他更坦言奶奶過世至今已有3年，但都無法等到對方入夢，因為他睡眠品質太好、不太會做夢，幸好媽媽有夢到奶奶，並拜託母親告知他「有看到你現在在做自己喜歡的事情很開心，以後也會好好保佑你」。

▲張哲偉、陳峻廷化身「華山基金會」推廣大使。（圖／記者周宸亘攝）