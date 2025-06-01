許富凱宣布重磅喜訊！　鬆口認「男女都要」：焦慮到爆炸

▲許富凱宣布將在台中高雄加場演唱會。（圖／何樂音樂X寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王許富凱宣告「拾歌Plus」讚聲演唱會將在中南部加場，這次睽違12年的台中專場、重返家鄉高雄開唱，除了綜合台北兩場的精選必唱歌單外，更加了許多全新經典曲目，從「男女有別」到「不分男女」的華麗歌單，台中場主題為「世間男女」，高雄場則是「男女戀歌」，許富凱開始為歌單苦惱焦慮：「經典歌實在太多，撈都撈不完，當然除了要服務台北兩場沒搶到票的歌迷朋友外，也同時想增加一些新曲目，讓場場跟著我南北奔波的朋友們，有全新節目的感覺。」

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▲▼許富凱將準備特別的歌單。（圖／何樂音樂X寬宏藝術提供）



許富凱5月成功解鎖了華山Legacy這個知名指標場館，不僅唱得超過癮，更享受這樣近距離的Live舞台，當時在演出尾聲時，許富凱就在台上許願，期盼能把這系列演唱會推廣到更多城市去演出，讓更多人認識、回憶經典台語歌的美好，貼心的他，也由衷希望長輩們不要舟車勞頓北上，他願意親自到不同城市去演出與他們見面。他搶先預告亮點：「唯一不變的是，仍然是沒有一首大家不會唱的歌。」

在台北演唱會兩場的尾聲，許富凱當時獻唱了從未曝光的全新音樂作品〈會記得喔〉，用溫暖歌聲唱進歌迷心坎裡，由打造過華語歌壇無數天王天后經典金曲的創作人潘協慶包辦詞曲，音樂才女黃韻玲操刀製作，總是在事前做足功課的音樂模範生許富凱，錄音卻遭遇喉嚨發炎紅腫久難痊癒的狀況，黃韻玲細心配唱、並誇讚許富凱真假音的轉換，每一個字句的連結、語氣與情緒都有著細膩的處理。

許富凱回憶起這次新歌可以與兩位傳奇大師合作非常開心：「以往都是唱很多老師為前輩們寫的歌曲，沒想到這一次竟然自己也可以唱到潘協慶老師的作品，再由黃韻玲老師製作！太榮幸了！」對於新歌〈會記得喔〉許富凱更希望能在這個紛擾不安的社會當中，需要有這一些比較正能量的歌跟大家分享，更以歌名〈會記得喔〉希望大家不管做任何事，都可以記得當下的美好。

