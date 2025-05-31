吉吉哈蒂德驚爆多一個妹妹！　公開父親私生女「23歲紐約辣妹」複製姊姊美貌

記者蕭采薇／綜合報導

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid），是時尚圈最出名的姐妹檔。兩人原本只有一個弟弟，也就是曾與英倫小天后杜娃黎波（Dua Lipa）交往的安瓦爾哈蒂德（Anwar Hadid）。不過姐妹倆驚喜宣布，原來她們還有個同父異母的妹妹Aydan Nix，「我們歡迎她的加入。」

▲吉吉哈蒂德（右）和貝拉哈蒂德（左），是時尚圈最出名的姐妹檔。（圖／翻攝自Instagram／bellahadid）

據《每日郵報》報導，吉吉和貝拉這位同父異母「新妹妹」Aydan居住在紐約，今年23歲。姊妹倆在表示：「20多年前，當時我們的父親在單身的狀態下，曾經有過一段露水情緣，而對方懷孕了。2023年，我們終於連絡上，讓我們歡迎Aydan的加入。」

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▲吉吉和貝拉哈蒂德「同父異母」的妹妹Aydan Nix。（圖／翻攝自IG）

吉吉和貝拉出生在富裕的家庭，父親是巴勒斯坦不動產發展商穆罕默德哈蒂，母親為前荷蘭模特兒約蘭達福斯特，不過父母後來離婚，也各自有了新的家庭。

▲Aydan Nix社群顯示她住在紐約，和姊姊們一樣都有傲人身材和美貌。（圖／翻攝自IG）

在Aydan的社群帳號中，可以看出她擁有較為偏深的小麥膚色，但和兩位姊姊一樣，都有一雙迷人大眼和高挺漂亮的鼻樑。而如今吉吉和貝拉正式公開妹妹的身份，也令人好奇，未來Aydan或許也有可能加入時尚圈，成為超模三姐妹。