直擊／TWICE神曲搶先登高雄世運！　8人女團驚喜宣布喜訊

記者吳睿慈／高雄報導

韓流音樂盛典「2025ALL LOUD KT POP」31日於高雄世運主場館重磅登場，主持人池昌旭率先開場，喊著「高雄水吧」、「高雄真棒」炒熱氣氛，接著KiiiKiii與izna輪流上場，8人女團UNIS則是帶來前輩TWICE的〈CHEER UP〉翻唱，巧的是，TWICE前陣子才被傳即將來到高雄世運開唱，歌迷搶先試聽另一種版本。

▲UNIS準備TWICE歌曲〈CHEER UP〉搶先登高雄世運。（圖／讀者提供）



UNIS於2023年透過選秀節目《Universe Ticket》出道，她們大展青春無敵魅力，除了接連帶來〈Curious〉、〈Ddang!〉、〈Poppin〉、〈뭐해? 라는 씨앗에서〉、〈SWICY〉熱歌勁舞外，特別翻唱了前輩TWICE的超級金曲〈CHEER UP〉當成「秘密武器」掀起萬人熱血沸騰。

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▲UNIS賣力用中文、台語跟粉絲打招呼。（圖／讀者提供）



UNIS不僅用中文跟大家打招呼「很高興見到你們，大家好久不見！」還在主持人池昌旭的「引導」下也入境隨俗地說起台語「水啦！」她們賣力地現學現賣說：「ALL LOUD KT POP真正水！」讓全場歡聲暴動，粉絲更稱讚回應：「UNIS才是真正水！」

這次二度來台演出的UNIS更當場宣布「喜訊」，特別表示：「我們辦亞洲巡迴演唱會，目標可以在海外跟每個粉絲見面，希望可以用我們的表演征服全世界！」