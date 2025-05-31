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啦啦隊女神「留言又刪」遭疑話中有話回應了！　揭真實心聲：好無奈

記者黃皓瑋／綜合報導

律師李怡貞近期在節目中爆料，有位前／現任樂天啦啦隊成員介入富商家庭並懷孕、墮胎，而被正宮提告，消息一出掀起網友猜測，多位樂天女孩也紛紛出面自清。曾為樂天女孩一員的Yuri（陳洛心），日前則因在某位啦啦隊成員的貼文留了言又刪除，引發網友聯想。Yuri昨（30日）對此出面回應，坦言感到很無奈。

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

▲Yuri先前的留言意外引發聯想。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

Yuri日前在1位啦啦隊女孩的投影機業配貼文中，留言「我也一直在關注這個」，並附上2個愛心符號，不過之後又刪除。Yuri昨日在IG限時動態發聲，說明自己留言的動機，她表示自己近期因為想要買投影機，經常瀏覽相關資訊，當下又剛好被推播到該則業配，所以寫下了留言。

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▲YURI說是否續留樂天聽天由命。（圖／記者葉文正攝）

▲Yuri坦言感到很無奈。（圖／資料照／記者葉文正攝）

至於為何事後又刪除留言？Yuri坦言平常比較少關注時事新聞，並不清楚最近發生了什麼事，是因為發現有新聞提到了自己，怕造成更大的誤會，因而決定刪留言。她也喊話外界不要再隨意猜測，無奈表示：「我只是在關注這個投影機……」

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri透過IG發聲。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

樂天球團目前對相關爆料內容持保守態度，不過昨日有眼尖球迷發現，成員Dora臨時取消了端午划龍舟活動，引發臆測，對此，樂天球團則交由經紀人回應：「私人問題不予回應。」

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