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泰勒絲「豪砸9位數」贖回6張專輯母帶！　版權戰打6年淚喊：終於全是我的！

記者蕭采薇／綜合報導

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）纏鬥六年的版權之爭，終於劃下句點！她30日宣佈成功買回首六張專輯的母帶錄音權，激動落淚直呼：「夢想成真都不足以形容我的心情。」這場長達多年的音樂自主權之戰，終於迎來圓滿結局。

▲泰勒絲（Taylor Swift）宣佈成功買回首六張專輯的母帶錄音權。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

▲泰勒絲（Taylor Swift）宣佈成功買回首六張專輯的母帶錄音權。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

泰勒絲此次收購了最初透過「Big Machine Records」發行的六張專輯母帶及相關視覺資料，交易對象為「Shamrock Capital」。根據外媒報導，這筆收購價格高達九位數，但確切金額並未公開。她表示，這筆交易價格「非常公平合理」，對於能夠終於擁有自己的音樂，充滿感激。

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泰勒絲在公開給粉絲的信中寫道：「說這是我最大的夢想成真，還是保守了。」她感謝釋放版權的公司，並補充：「我一直渴望的，就是有一天能夠直接買回我的音樂作品，沒有附加條件、沒有合作關係，擁有完全的自主權。」最後，她興奮地喊道：「我創作的所有音樂，現在都屬於我自己！」

▲泰勒絲（Taylor Swift）宣佈成功買回首六張專輯的母帶錄音權。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

▲泰勒絲六張專輯的母帶錄音權，外傳收購價格高達九位數。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

泰勒絲的母帶之爭始於2019年6月，當時知名音樂經理人斯庫特布勞恩（Scooter Braun）以約3億美元的價格收購「Big Machine Records」，取得泰勒絲六張專輯的錄製版權，包括《Taylor Swift》、《Fearless》、《Speak Now》、《Red》、《1989》和《Reputation》。布勞恩是小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜（Ariana Grande）等巨星背後的重要推手，旗下藝人還有曾打斷泰勒絲獲獎致詞的肯伊威斯特（Kanye West）。

▲泰勒絲（Taylor Swift）宣佈成功買回首六張專輯的母帶錄音權。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

▲泰勒絲宣佈成功買回首六張專輯的母帶錄音權。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

當時泰勒絲在社群媒體上公開譴責布勞恩，表示身為作品的創作者與原唱，她對於布勞恩收購Big Machine毫不知情，也未曾獲得機會買回專輯母帶。為了奪回主導權，她在交易進行不到兩個月後宣布重新錄製前六張專輯的計劃，至今已完成四張重錄版，包括《Fearless (Taylor's Version)》、《Red (Taylor's Version)》、《Speak Now (Taylor's Version)》等，展現強大的執行力。

布勞恩在收購Big Machine的17個月後，將唱片目錄（包括泰勒絲專輯版權）轉手給Shamrock Holdings。外媒指出，此次交易僅涉及Shamrock與泰勒絲經紀團隊，與布勞恩無關。雖然曾有報導聲稱交易價格高達6至10億美元，但實際金額接近2020年Shamrock以約3億美元購買母帶的價格。

▲泰勒絲（Taylor Swift）宣佈成功買回首六張專輯的母帶錄音權。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

▲泰勒絲此次成功買回母帶，象徵她對音樂自主權的堅持終於開花結果。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

泰勒絲此次成功買回母帶，象徵她對音樂自主權的堅持終於開花結果。粉絲也紛紛留言祝賀，表示「音樂終於回到它最初的主人手中」，期待她未來繼續以全新姿態向樂壇展現更多驚喜！

 

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泰勒絲Taylor Swift

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