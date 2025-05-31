劉以豪全裸遇蟑螂！男神浴室崩潰喊：OH MY GOD　《山忌》驚悚更升級

記者蕭采薇／台北報導

破億驚悚電影《紅衣小女孩》幕後團隊全新打造的電影《山忌 黃衣小飛俠》，由台灣男神劉以豪，搭擋香港文青女神袁澧林。適逢端午佳節，片商特別舉辦「立蛋鎮邪挑戰」造勢活動。劉以豪更透露，住在山屋時，曾在全裸狀態下遇到蟑螂，當下令他驚呼：「OH MY GOD！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林片中演出情侶。（圖／威視提供）



熱愛露營的劉以豪自爆，山上昆蟲早就見怪不怪。不過拍攝期間，有次劉以洗澡後全裸拿起浴巾，竟發現底下藏了一隻蟑螂，「我就趕快穿衣服然後對付牠，用蟑螂最怕的天敵，也就是拖鞋。」他原本就熱愛露營等戶外活動，沒在山上遇過「黃衣小飛俠」，反而都在專心觀察植物。

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來自香港的袁澧林則透露，台灣的山比香港更大，恐懼感也更強烈，「會有一種出不來的感覺」。她更分享在山屋房間內看到許多顏色鮮豔的昆蟲，甚至還有巨大的蜘蛛，嚇得她趕緊請助理幫忙。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林與三位「黃衣小飛俠」。（圖／威視提供）

主創們回憶起片中一場關鍵的山難戲，袁澧林透露，當時三人拍到傷痕累累，曹佑寧更是在進組第一天就躺進爛泥巴裡，「他第一天開工就超慘！我們三個全都在失溫、迷路的虛弱狀態下掙扎。」她直言，這場低溫淋雨戲不僅瞬間加速三人片中的關係，也讓他們私下建立起深厚默契：「拍完那場戲後，我們真的就像一起歷經生死的好友。」



劉以豪也坦承，當初還納悶要怎麼在酷暑中拍出失溫感，沒想到整天拍攝下來，竟被雨淋了超過10個小時，冷到全身顫抖，「我只記得從頭到腳，到你穿的所有飾品全都濕透，最後根本分不清是雨水、汗水還是淚水！」袁澧林在一旁補充：「那天回家我的腳已經都泡爛，泡了十個鐘頭，感覺全身連內臟都濕掉！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林，分別抽到鵪鶉蛋和鴕鳥蛋。（圖／威視提供）

此外，袁澧林在片中有多場中邪戲，其中一場還被壓制在裝滿水的浴缸裡，劉以豪看似要拯救她，其實是要一直將她壓入水中，讓她直呼吃不消。劉以豪事後解釋，是怕她太辛苦，希望趕快拍完，最後僅拍兩三次就完成。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林，挑戰端午節立蛋。（圖／威視提供）

為了迎接電影上映，片商結合「立蛋祈福」習俗，準備了雞蛋、鵪鶉蛋、鴕鳥蛋、鴨蛋、鹹蛋，甚至連「美妝蛋」也入列，打造出6種充滿驚喜的立蛋體驗。初次體驗立蛋的袁澧林直呼新鮮，「香港沒有立蛋的習俗」，並分享香港粽子派別眾多，甚至還有用醬油加糖的吃法。活動中，三位「黃衣小飛俠」驚喜現身干擾，讓現場驚呼連連，《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日上映。