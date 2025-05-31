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改編真實連環縱火案！　《玩火燎原》泰隆艾格頓捲入神秘案件緝兇

記者蕭采薇／綜合報導

犯罪驚悚影集《黑鳥》廣受好評，並榮獲兩項艾美獎肯定。睽違三年，原班人馬再度集結，攜手打造全新懸疑犯罪影集《玩火燎原》（Smoke），日前釋出最新預告，由金球獎影帝《火箭人》、《金牌特務》泰隆艾格頓（Taron Egerton）領銜主演並擔任監製。

▲《玩火燎原》（Smoke）。（圖／Apple TV+提供）

▲《玩火燎原》泰隆艾格頓捲入神秘案件。（圖／Apple TV+提供）

《玩火燎原》（Smoke）由《隔離島》、《夜行人生》知名犯罪小說家丹尼斯勒翰（Dennis Lehane）擔任主要創作、編劇與監製，靈感來自奧斯卡最佳紀錄片得主凱瑞安多利斯（ Kary Antholis）所主持的 Podcast 節目《Firebug》 中的真實事件。

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金球獎影帝《火箭人》泰隆艾格頓將挑戰一名捲入神秘縱火案的調查員角色，艾美獎提名《猛禽小隊》黑金絲雀朱妮絲莫利特（Jurnee Smollett）則飾演一名警探，兩人不情願地攜手合作，為了追緝兩名連續縱火犯而展開行動，在調查過程中，逐漸陷入一場充滿扭曲與猜忌的心理攻防戰。

▲《玩火燎原》（Smoke）。（圖／Apple TV+提供）

▲《玩火燎原》泰隆艾格頓追緝連續縱火犯。（圖／Apple TV+提供）

主題曲則由英國傳奇樂團「電台司令」主唱湯姆約克（Thom Yorke）譜曲並演唱，現已上架 Apple Music 及所有串流平台。《玩火燎原》（Smoke）將於6月27日於Apple TV+全球首播。

 

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泰隆艾格頓玩火燎原

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