趙麗穎才被官媒批評　新劇《在人間》演技又遭嫌「像矽膠人」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙麗穎主演的新劇《在人間》近日播出，此次她與男星尹昉合作，播出後雖以高質感吸引觀眾，但劇情卻未能留住人心。不少觀眾反映「看不懂」導演想表達的主題，對劇情設計感到迷惑。趙麗穎的演技也遭到許多負面評價，有觀眾批評她的表現缺乏感染力，甚至形容她「像個矽膠人」，眼神空洞呆滯，無法撐起角色。

▲趙麗穎新戲演技遭批評。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎與台灣導演趙德胤此前傳出緋聞，對此，她帶上關鍵字「趙麗穎這算官宣戀情嗎」，開嗆「算你妹。《在人間》明天定檔」回應，引發《央視》批評她言論不當。儘管如此，《在人間》未播先火，首播便吸引6家廣告商投放廣告，對趙麗穎的號召力寄予厚望。然而，正式播出後，觀眾的負評卻遠超好評，對劇集的整體表現感到失望。

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▲趙麗穎此前才因情緒發言惹議。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

相較於趙麗穎的負評，男主角尹昉的表現則獲得廣泛好評，他飾演的角色「徐天」展現出的少年感，引起熱烈討論，相關話題更登上熱搜榜。現年39歲的尹昉善用芭蕾舞背景展現出優越的體態與肌肉控制力，透過細膩的神態轉換成功弱化年齡感，整體演出收穫不錯的評價，穩健的演技給觀眾留下深刻印象。

▲尹昉表現收穫不少好評。（圖／翻攝自尹昉微博）