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結褵27年前妻「證實遭背叛」休傑克曼反應曝！　知情人爆：他非常錯愕

記者蕭采薇／綜合報導

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）前年9月與結縭27年的女星黛博拉李（Deborra-Lee）離婚，當時雙方表面和平，但黛博拉李近來向媒體證實休傑克曼婚內出軌，而休傑克曼對此感到非常錯愕，知情人士透露，休傑克曼原本認為，前妻「絕對不可能在媒體上抹黑他」。

▲休傑克曼、黛博拉李震撼宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／thehughjackman）

▲休傑克曼與黛博拉李結婚27年，兩人是相差12歲的姐弟戀。（圖／翻攝自Instagram／thehughjackman）

據《每日郵報》獨家報導，休傑克曼在看到前妻的受訪內容後，反應相當激烈且錯愕。知情人士透露，休傑克曼認為他與前妻之間有個默契，「那就是不會在媒體上抹黑彼此。」但他也知道，事到如今說什麼都沒有用。

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黛博拉李接受《每日郵報》獨家專訪，承認休傑克曼在婚姻中出軌，「我向所有經歷過背叛創傷的人表示深切的同情。這是一個深深的傷口，但我相信上帝/宇宙，或是其他更高的力量，無論你以何種方式引導你，它總是在為我們服務。」

休傑克曼與前妻黛博拉李是相差13歲的姐弟戀，兩人結婚27年感情甜蜜又穩定，當時突然宣布離婚，雙方僅表示這一決定是為了「追求個人成長」。但不久後就傳出，真正原因是休傑克曼和合作音樂劇《The Music Man》相識的薩頓佛斯特假戲真做，而女方當時也有一段已經維持10年的婚姻。

▲休傑克曼（Hugh Jackman）和薩頓佛斯特（Sutton Foster）因合作音樂劇認識，兩人爆出婚外情。（圖／達志影像／美聯社）

▲休傑克曼和薩頓佛斯特因合作音樂劇認識，兩人爆出婚外情。（圖／達志影像／美聯社）

同時，由於結婚前，黛博拉李已是一線女星，休傑克曼還只是小演員。不過當年經濟地位就懸殊的兩人，並未簽署婚前協議。有知情人士爆料，他們之所以拖了超過兩年都沒正式離婚，就是因為對財產的分配喬不攏。

 

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休傑克曼Hugh Jackman薩頓佛斯特Sutton Foster黛博拉李Deborra-Lee

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