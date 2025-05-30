朴寶劍見面會有台灣！　時間、場地全曝光

記者張筱涵／綜合報導

以《苦盡柑來遇見你》再掀人氣高峰的朴寶劍，即將展開時隔2年的個人巡迴粉絲見面會，台灣場則是8月17日在高雄流行音樂中心舉行，成為本次亞洲巡演的重要一站，讓台灣粉絲驚喜不已。

▲朴寶劍將舉行見面會。（圖／翻攝自X／THEBLACKLABEL）



所屬經紀公司The Black Label於5月30日透過官方X（舊稱推特）釋出《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》主視覺海報，並公開韓國場及海外巡演行程。海報中朴寶劍燦爛的笑容搭配清新的視覺風格，讓粉絲對這場久違的面對面相見充滿期待。

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韓國場將於8月1日與2日於首爾奬忠體育館登場，朴寶劍將以一貫溫暖的互動方式回饋粉絲多年來的支持。他過去以親和力十足的主持風格、溫柔嗓音與歌唱實力，讓每場粉絲活動都充滿感動與驚喜，此次見面會預計也不例外。

本次見面會也將展開亞洲巡迴，橫跨9個城市，包括7月26日至27日的橫濱、8月14日的新加坡、8月17日的高雄、8月22日的馬尼拉、8月24日的曼谷、8月29日的香港、8月31日的雅加達，以及9月6日與13日的吉隆坡。朴寶劍過去透過多部作品累積海外人氣，這次巡迴活動預計將與全球粉絲更近距離互動。

▲朴寶劍見面會場次。（圖／翻攝自X／THEBLACKLABEL）