金宣虎遭酸民誹謗公司出手了！宣告「用法律解決」　喊話粉絲幫蒐證

記者黃皓瑋／綜合報導

39歲的南韓人氣演員金宣虎（김선호），憑藉帥氣外貌與精湛演技累積大批粉絲，雖然他過去曾衰捲爭議一度沉潛，不過近期透過在影集《苦盡柑來遇見你》中的亮眼表現，再度掀起話題。最近他傳出在網路上屢遭惡意誹謗、中傷，對此他的經紀公司Fantagio今（30）嚴正發聲，宣布將以法律手段來對抗酸民。

▲金宣虎近期遭酸民惡意中傷。（圖／翻攝自Instagram／seonho__kim）



金宣虎在今年（2024）3月，離開合作長達7年的S.A.L.T娛樂，轉而加入Fantagio，傳出雙方簽約金高達2億韓元（約台幣4333萬元）。而Fantagio對於金宣虎也相當愛護，面對他近期受到的惡意評論攻擊，Fantagio今日透過粉絲平台發表聲明：「我們深刻地認知到了目前的狀況，並計畫對侵害演員（金宣虎）人格權的行為，堅決地採取法律手段來應對。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金宣虎在《苦盡柑來遇見你》中表現亮眼。（圖／翻攝自Netflix）



Fantagio在聲明中表示，他們正在持續蒐集毀損金宣虎名譽的惡意評論，並強調往後會繼續對損害演員名譽，或侵害演員權益的行為，採取嚴厲的應對措施。Fantagio也呼籲粉絲一起幫忙舉報、蒐證，並將相關的內容透過電子郵件寄給公司，幫助公司保護演員的名譽。