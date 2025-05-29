7歲愛女一句話！馮媛甄親手打造「粉紅龍舟」　母女合力成品網驚呆

記者孟育民／台北報導

馮媛甄2015年嫁給「霧峰林家」後裔、賽車手林帛亨，並於2018年生下寶貝女兒，不時會透過社群網站分享育兒點滴。端午節將至，她日前在社群分享一段超有愛的親子互動，因為7歲女兒說「想划龍舟」，所以她發揮創意，直接在家打造一艘「粉紅紙箱龍舟」，不僅讓孩子圓夢，超精美的成品也讓網友全驚呆！

▲ 馮媛甄和女兒一起完成「粉紅紙箱龍舟」。（圖／翻攝自Facebook／ 馮媛甄Abby Feng）

這艘夢幻的「宅家版龍舟」以回收紙箱、色紙與家中現有素材製作而成，連同設計草稿都創意細節滿滿，不僅龍頭五官立體，使用剩餘轉蛋殼製作眼睛，船身更加上層層彩繪裝飾。女兒更追加說：「我可以把龍塗成粉紅色嗎？可以加亮晶晶嗎？」成品完成後讓網友狂讚：「媽媽太神手了」、「如果瘋神還在，一定找你做道具」、「拜託開一堂媽咪手工藝課」。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲▼馮媛甄純手工讓網友驚呆。（圖／翻攝自Facebook／ 馮媛甄Abby Feng）

問及大約花了多少時間？馮媛甄則說：「我們分工，小孩著色、我切紙箱組合，利用下課時間一週慢慢完成，其實就土法煉鋼，中間都是紙箱，兩面拼接龍！」