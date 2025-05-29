張詩盈入圍北影！《成功路上》哭戲狂飆　模仿韓劇「阿嘶」止淚

記者黃庠棻／台北報導

近期以電影作品入圍2025年台北電影節最佳女配角的張詩盈，在八大戲劇台週日最新熱播台劇《成功路上》再度發揮精湛演技，飾演李程彬母親、王識賢的愛妻，當故事情節進入親情時，坦言眼淚很容易被激起，當下她會模仿韓劇演員喊出「阿嘶」來止淚，場面雖然有點搞笑，卻是一個能讓自己抽離想哭的妙招。

▲《成功路上》張詩盈分享掌控情緒妙招，模仿韓劇演員發出「阿嘶」來止淚。（圖／八大電視提供）

張詩盈說，韓劇中有很多偏用力的表現法，那個力度對韓國人來講可能是日常，對沒住過韓國的她來說則有種喜感，是有趣的節奏，可以打破原本情緒狀態。



事實上，張詩盈扮演母親角色的作品經驗豐富，她這次在最新台劇《成功路上》詮釋「羅秀萍」，為突顯其中特色，是一個隱身在閩南人家庭中的客家人，所以她喊兒子小建中與老公昆明時都用客語「昆明我喊他阿明哥，有種歐巴、仰望般的愛情元素的存在感；小建中我喊他阿中牯，即使他已經18歲，在我眼中還依舊是小孩子。」

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▲《成功路上》張詩盈分享掌控情緒妙招。（圖／八大電視提供）

另外，為了能修復父子關係，張詩盈刻意設計一些愛著老公的逗趣表演，目的是希望兒子想起這個家時是充滿愛的、爸爸不是一個沒有擔當的人。談到與「老公」王識賢的對手戲，張詩盈分享印象最深刻的情節「昆明想用洗腳水來討好秀萍的這場戲」她的台詞「你每次要做什麼決定，其實心裡都有數了，再假好意來問我。」

▲《成功路上》張詩盈分享掌控情緒妙招。（圖／八大電視提供）

這段台詞張詩盈非常有感，因為「這句話根本就是我會對外子說的話！」她幽默地解釋，像昆明這種人，問意見只是走個過場、是通知，不是諮詢，身為配偶不用太認真給意見。

▲《成功路上》張詩盈分享掌控情緒妙招。（圖／八大電視提供）



在《成功路上》裡有不少父子間的衝突戲，張詩盈透露，為了維持那個衝突的狀態，拍攝中不會特別去緩解現場氣氛，反而是下了戲後各自把情緒卸掉，表示大家都很專業，知道那是戲，不傷感情。

演出這部作品帶給自己最大的收穫，張詩盈表示要感謝這次有機會與編劇、導演直接溝通劇情主軸，讓她在角色設計與表演節奏上更能融入整體劇情流動，對演員工作是一大助力。《成功路上》每週日晚間八點於八大戲劇台播出，最新台劇《拜六禮拜》將於6月15日接檔推出。