樂天女孩爆「偷吃富商當小三」　孟潔被影射無奈發聲：關我什麼事

記者王靖淳／綜合報導

知名律師李怡貞最近上節目爆料，一名啦啦隊女神介入已婚富商婚姻還懷孕，線索曝光後引發網友留言討論，甚至有人質疑該女孩是樂天女孩成員孟潔。為此，她今（28）日在IG限動無奈發聲了。

▲孟潔是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／mengj215）



孟潔坦言原本並不打算針對傳聞發聲，無奈持續收到大量網友私訊，最終選擇公開澄清，「原本不想特別發這個限動，因為一直覺得到底關我什麼事，但一直有網友傳訊息來，造成我的困擾。」談到律師李怡貞上節目的爆料，孟潔認為若能直接說清楚，或許能減少不必要的誤會，「為什麼不直說，這樣影射造成很多人的困擾，以及造成很多人被誤會。」

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▲孟潔澄清自己不是小三。（圖／翻攝自Instagram／mengj215）

最後，孟潔強調，這件事與她完全無關，希望外界不要再將矛頭指向她，「這件事跟我一點關係都沒有，我也想交男友啊啊啊，如果我有富商男友就先不工作了啦！」回顧整起爆料事件，律師李怡貞在《11點熱炒店》爆料某啦啦隊女神與已婚富商發展不正當關係，甚至傳出已懷有身孕。當被問到該女孩的相關線索，李怡貞透露對方是長頭髮，身高不到160公分，形象甜美可愛，曾和林襄同框，現役啦啦隊員，曾經或現為「樂天女孩」的一員。

【孟潔IG限動全文】

原本不想特別發這個限動

因為一直覺得到底關我什麼事

但是一直有網友傳訊息來 造成我的困擾

為什麼不直說

這樣影射造成很多人的困擾以及造成很多人被誤會

這件事跟我一點關係都沒有

我也想交男友啊啊啊

如果我有富商男友就先不工作了啦