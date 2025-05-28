孟耿如爆斬斷與黃子佼5年婚！簡嫚書喊話「有革命情感」傳訊關心

記者黃庠棻／台北報導

女星簡嫚書婚後育有2個女兒，不時會和粉絲分享生活點滴，每次都會引起熱烈迴響。今（28）日她久違露面，擔任「逆風零錢捐」代言人，關懷逆境中成長的青少年，在採訪時被問到過去曾合作的孟耿如、宥勝，皆大方地侃侃而談。

▲簡嫚書擔任「逆風零錢捐」代言人。（圖／台灣少年權益與福利聯盟提供）

簡嫚書今（28）日出席「逆風零錢捐」代言人記者會，她過去曾跟孟耿如在舞台劇《花吃花》合作，當時對方深受弟弟過世影響，雖然面臨親弟輕生打擊，孟耿如當時仍然照常演出，不但讓現場800名觀眾看不出異狀，就連後台工作人員也不知情，表現被讚十分敬業。

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▲簡嫚書談及孟耿如。（圖／台灣少年權益與福利聯盟提供）

不過，孟耿如日前傳出與黃子佼離婚，簡嫚書透露自己事前並不知情，幾年前演出舞台劇時，有創立一個群組，至今仍未解散，加上兩人現在都多了一個媽媽的身份，直呼「有革命情感」，也分享日前對方陷入風波時，自己有傳訊關心。

▲簡嫚書談及孟耿如。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

此外，簡嫚書過去跟宥勝曾有多次合作經驗，被問及對方復出失敗，低調表示「都是成年人了，要為自己行為負責」，不過她認為禍不及家人，強調「不攻擊小孩是絕對的」，坦言「希望孩子能在健康、健全的環境下長大，其他的也不好說什麼」。

▲簡嫚書談及宥勝。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）