廣告小妹評「家寧、愛莉莎莎誰討厭」！　直接點名她：素質差沒救

記者顧齊祐／綜合報導

YouTuber眾量級Andy與家寧分手後的爭端持續延燒，雙方互揭情感醜聞引發網友熱議。近期，網紅廣告小妹（凡槿）被問及對家寧與愛莉莎莎的看法，她毫不避諱地表態，直言家寧心理素質不佳，並讚揚愛莉莎莎的行銷能力，掀起網友熱烈討論。

▲廣告小妹回應粉絲提問「家寧和愛莉莎莎，誰比較討厭」。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））



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廣告小妹透露，有粉絲私訊詢問她「家寧和愛莉莎莎，誰比較討厭」，她毫不避諱地分享自己的看法，坦言自己並非愛莉莎莎的粉絲，但對她抱有濾鏡，並形容愛莉莎莎是一位「有時聰慧、有時愚笨」的網紅。她舉例提到愛莉莎莎曾協助一位室內設計好友成功打造品牌形象，結果令人驚艷。廣告小妹更進一步表示，從成果來看，愛莉莎莎的確展現了非凡能力，生活也令人羨慕。

▲廣告小妹讚揚愛莉莎莎的行銷能力。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）



至於家寧與愛莉莎莎的比較，廣告小妹直言家寧「被甩十萬八千里」，並分析兩者的差異。她指出，家寧有母親支持，而愛莉莎莎則是完全靠自己打拼。她還提到，愛莉莎莎在失戀後全力投入事業，展現堅韌態度；而家寧則選擇公開指控前男友Andy不忠，行為引發外界質疑。廣告小妹毫不留情地評論家寧「心理素質差，沒救」。

▲廣告小妹批評家寧「心理素質差，沒救」。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）



此番言論曝光後，迅速引來網友熱烈回應，留言表示「愛莉莎莎真的超級懂流量 ，是個很努力的天才」、「得承認愛莉莎莎是行銷鬼才」、「家寧應該去報名愛莉莎莎課程」、「愛莉莎莎是真學霸，她是真的有腦有料」。

▲廣告小妹毫不避諱地表態對家寧與愛莉莎莎的看法。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））