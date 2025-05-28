白曉燕基金會28周年面臨斷炊　靠兩大師救援600萬續命

記者葉文正／台北報導

白曉燕基金會成立至今28年，成立警察子女獎助學金，至今資助除3200多名警察子女，但其實前幾年都是靠著創辦人白冰冰的存款和友人和民間人士捐款硬撐，還一度斷炊，後來都是靠著基金會董事們的捐款才能營運，因此白冰冰特別感謝基金會董事，尤其是接任的董事長林文勝，白冰冰笑說：「我當了26年的董事長，交棒給林董事長非常放心，我雖然卸任，但永遠是基金會的義工。」

▲白冰冰(右)與白曉燕。（圖／長興影視）

白曉燕基金會日前舉行董事會，由於基金會發放的獎助學金為達公平公正，均需經由內政部警政署的協助辦理，因此召開董事會也會提前發函給警政署，當天警政署長張榮興親臨現場，讓基金會成員備受鼓勵。

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▲白冰冰感謝各界幫忙。（圖／長興影視）

白冰冰擔任8任26年的白曉燕基金會董事長，在前年卸任時改當董事，回想28年基金會經營的甘苦，她說：「現在景氣不好，已經10幾年沒有人捐款，都是靠著董事出錢出力，所以想特別在這集《誠懇逗陣》來感謝一下大家。」

▲白曉燕基金會28周年，白冰冰(前排右三)出席董事會，內政部警政署長張榮興(前排左三)親臨現場。（圖／長興影視）

白冰冰透露白曉燕基金會在第6年時差點斷炊，當時是書法大師張炳煌召集了知名畫家李奇茂、江明賢等人捐出書法和畫作義賣，募得600萬元，才讓基金會得以繼續生存。」白冰冰當時花了50萬元買了一幅大師李奇茂的畫作，「我是做好事有好報，那幅畫增值不少。」

白冰冰化悲慟為力量，希望未來不要再有任何一個母親，遭遇到與她相同的痛，因此基金會以「營造安居樂業的社會、讓孩子平安長大」為主要宗旨，還成立了「警察子女獎助學金」，幫助警察子弟，基金會過去也曾推動「聆聽失護兒心鈴」專案，召募及培訓了來自不同角落，但卻有一顆同樣熱忱、奉獻之心的義工與陪讀老師，走入育幼院輔導原生家庭生變，得不到妥善照顧的「失護兒」。

白曉燕基金會28年來資助了3200多名警察子女，其中很多受資助者可能不知道白曉燕是誰？白冰冰說：「重提舊事對我來說很難過，很多受資助的孩子還不到28歲，根本不知道白曉燕事件。」不過日前她去了西安，到了壺口湖瀑布，看到了柯受良當年飛越黃河的車子被保存的很好，她很看了很感動，就特別邀請柯有倫來參加《超級冰冰SHOW》。

結果節目中「超級孩子王」的參賽小朋友就問媽媽這個人是誰？柯受良是誰？媽媽跟兒子說柯有倫是拍過《陣頭》的電影明星，講柯受良飛越黃河的的故事給小朋友聽，所以讓白冰冰更覺得要繼續努力經營基金會，「我們的基金會需要講故事給年輕人聽，希望孩子們記取事件的教訓，不要危害社會。」

每年白冰冰都會收到很多受資助警察子女給的感謝函和影片，但基於尊重她不便曝光，但她印象深刻的是有個孩子原本因為父親因公殉職，因此對於這於警察這個職業有很多不滿，後來慢慢可以理解，最後立志要考警察大學。

關懷犯罪被害人也是白曉燕基金會重要的工作目標，白冰冰一直很關心因白曉燕案殉職的曹立民的未婚妻和遺腹子，她說：「當時我自顧不暇，但我一直有在關心，知道警方有安排她在警察機構當工友，也知道有其他基金會在資助他們。不過我還是很想知道他們的近況，會努力看看可不可以聯繫到他們。」