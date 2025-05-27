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耗時9年打造！首部高鐵災難片《96分鐘》 　林柏宏化身拆彈專家救百名乘客

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的年度災難動作鉅作《96分鐘》，歷時九年籌備與拍攝，耗資1.6億元台幣打造。敘述在台北直達高雄的96分鐘車程中，高度壓迫與情感糾葛交錯，揭開一場超乎想像的人性考驗與救援行動。林柏宏在片中顛覆過往形象，挑戰風格迥異的災難動作類型，飾演因事故退役的拆彈專家。

▲《96分鐘》林柏宏與宋芸樺飾演新婚夫妻檔，被捲入突如其來的死亡危機。（圖／華影國際提供）

▲林柏宏在《96分鐘》中一改陽光形象，飾演隱藏黑暗秘密的前防爆專家。（圖／華影國際提供）

集結堅強卡司陣容的《96分鐘》，敘述行進中的高鐵遭遇炸彈威脅，車內陷入一片混亂，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等人飾演因炸彈危機被迫捲入生死抉擇的乘客，各自暗藏無法言說的故事與秘密。

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為真實呈現高鐵場景，劇組斥資打造台灣影史首座高鐵實景智能攝影棚，動作場面則由導演洪子烜與金馬獎最佳動作設計得主洪昰顥再度聯手，打造高強度實戰級動作，從車廂追逐、近身肉搏到爆破場面，力求呈現極致視覺衝擊與真實感。

▲《96分鐘》林柏宏與宋芸樺飾演新婚夫妻檔，被捲入突如其來的死亡危機。（圖／華影國際提供）

▲《96分鐘》林柏宏與宋芸樺飾演新婚夫妻檔，被捲入突如其來的死亡危機。（圖／華影國際提供）

林柏宏飾演因事故退役的拆彈專家「宋康任」，搭上藏有爆裂物威脅的高鐵列車，捲入一場分秒必爭的生死危機。預告中一句台詞：「我會讓車上所有人都活下來！」道出角色背負全車乘客生命安危的沈重壓力。林柏宏透露他在讀劇本時就被深深吸引，毫不猶豫答應接演：「這是每個演員一生都想演出的夢幻角色！」

為詮釋拆彈專家的專業與心理狀態，他不僅接受劇組安排的專業訓練，實地前往防爆小組參與日常演習，深入學習各類爆裂物的構造與拆解流程，連下手時的細膩肢體動作與心理素質訓練都不馬虎。為更貼近角色設定，林柏宏在外型上下足苦功，不但為戲增重練出全身結實肌肉，還將膚色曬黑、蓄起鬍渣，呈現角色歷經內心掙扎後的滄桑樣貌。

▲《96分鐘》林柏宏與宋芸樺飾演新婚夫妻檔，被捲入突如其來的死亡危機。（圖／華影國際提供）

▲宋芸樺與林柏宏在《96分鐘》中飾演新婚夫妻檔，在危急關頭時並肩作戰。（圖／華影國際提供）

因《96分鐘》全片動作場面吃重，林柏宏也投入大量時間進行演練，親自上陣完成多場高強度打鬥與追逐戲，他直呼：「這絕對是我拍戲以來前置準備最繁重的一次，從身體到心理都挑戰極限！」

以甜美形象深植人心的宋芸樺，這次在《96分鐘》中大膽突破自我，飾演林柏宏的刑警妻「黃欣」，不只是丈夫因事故退役後的情感支柱，更是危急關頭時並肩作戰的最佳搭檔。為更貼近角色的真實樣貌，宋芸樺在開拍前親自走訪多位現職女性刑警，進行深入田調，她觀察到刑警在高壓環境下的情緒壓抑，以及面對極端事件時的崩潰無力。

▲《96分鐘》林柏宏與宋芸樺飾演新婚夫妻檔，被捲入突如其來的死亡危機。（圖／華影國際提供）

▲宋芸樺在《96分鐘》中顛覆甜美形象，飾演個性強韌堅毅的刑警。（圖／華影國際提供）

這些真實又複雜的情緒層次全被她「打包」帶進角色中。在片中宋芸樺不只有大量高張力的情感演出 ，更有場與李李仁在狹窄車廂內的動作戲，完全展現她的俐落身手，首次拍動作片就上癮的她還頻頻對動作指導洪昰顥喊話：「我想要打更多！」《96分鐘》將於9月5日全台盛大上映，挑戰國片從未踏足的高鐵災難題材，結合精緻製作、強大卡司與動人劇情，勢必為觀眾在暑假尾聲帶來一場震撼人心、熱血沸騰的觀影體驗。

一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁 飾）的警訊──列車上藏有炸彈！為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕。

 

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96分鐘林柏宏宋芸樺

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