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盧彥澤遭700度煤渣燒穿鞋！　台劇演打鐵學徒「累到昏倒」險燙傷

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》中飾演「中和」的盧彥澤，在成為西裝學徒前，曾於打鐵店工作，卻不幸遇上苛刻剝削員工的惡老闆，不給飯吃、超長工時，還將危險的清理煤渣工作交給他。

▲盧彥澤劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（圖／台視提供）

▲盧彥澤劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（圖／台視提供）

劇中，盧彥澤在過度疲勞的情況下，最終虛弱昏倒，展現出當時社會底層年輕人為求生存的艱辛。劇組特地移師新北一處百年打鐵舖拍攝，店內使用煤炭作為冶鐵爐運作的燃料，燃燒時溫度高達700度，盧彥澤必須在狹小悶熱的空間中與高溫煤渣共處，演出昏倒戲，背後還有散落的煤渣。

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盧彥澤表示倒在地上的時候，背後感覺到灼熱高溫，心裡擔心會被燙傷，結果發現竟然是暖暖包發揮作用。他苦笑說「真的有被嚇到，原來是暖暖包在發熱，虛驚一場。」

▲盧彥澤劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（圖／台視提供）

▲盧彥澤劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（圖／台視提供）

但是道具鞋就無法避免，因為拍攝時煤渣噴出，盧彥澤經過時踩到，當場讓鞋底融化破洞。他哭笑不得說「爐渣的溫度大概比烤肉架還燙個 4、5 倍吧！真的好燙，我不是來學做西裝的嗎？結果身心靈都這麼慘。」

不僅如此，盧彥澤還要挑戰提著裝滿炙熱爐渣的鐵桶行走，手上幾乎被燙到拿不穩。幸運的是，劇中尹昭德飾演的西裝師傅「梅樹師」前來打鐵店訂製剪刀，正好看到盧彥澤受苦受難，出手相救，成為「中和」人生中的一線曙光。

▲盧彥澤劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（圖／台視提供）

▲盧彥澤劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（圖／台視提供）

尹昭德表示「打工打到這麼水深火熱，辛苦又命苦，看得好心疼。」現實生活中若遇到有人踩到底線，還是會好聲好氣得跟對方表達自己的不滿，他笑說「劇組當初就告訴我，不用特別詮釋，因為我的個性就跟『梅樹師』一樣了。」

▲盧彥澤劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（圖／台視提供）

▲盧彥澤劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（圖／台視提供）

盧彥澤認為「中和」個性單純樸實，那個年代的孩子多半苦幹實幹，將所有的委屈吞進肚子裡，加上對父親承諾不會半途而廢，才讓他選擇繼續忍受。他打趣說道「要是現在，應該就傳個Line說明天不去了喔！」但如果是自己的孩子遇到霸凌，除了先讓孩子遠離有毒環境，並希望能夠教育孩子先保護好自己、勇敢求助，並成為一個善良且健康的人。

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盧彥澤寶島西米樂

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