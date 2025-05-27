泫揆首回分手海恩！　親澄清《魔鬼2》邵熙：只是姐弟

記者張筱涵／綜合報導

曾因戀愛實境秀《換乘戀愛2》走紅的鄭泫揆（鄭賢奎），近期在《魔鬼的計謀2》再度成為話題焦點，除了他在裡面的精湛表現外，有許多人對他和尹邵熙是否有曖昧關係也相當關注，對此他在27日曝光的訪談中也被問到此事。

▲鄭泫揆澄清和尹邵熙的關係。（圖／翻攝自Instagram／sh_ovel_y）



鄭泫揆被問到和海恩的關係時，首度鬆口表示：「我和海恩在《換乘戀愛2》之後一直保持著互相支持的關係，現在也是這樣，相處得很好。現階段我只能這樣回答，之所以在《換乘戀愛2》之後對於情侶活動保持避諱，是因為我不希望這段關係被商品化。雖然透過節目引發了話題，但我不希望被那樣看待，因此沒有直接承認交往的事實，而是選擇保護並隱藏，無論是節目播出後還是現在，我們依然是互相支持的關係。」

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▲鄭泫揆和海恩是《換乘戀愛2》中相當受歡迎的一對。（圖／翻攝自韓網）



另外，針對近期網路盛傳鄭泫揆與另一位節目參與者尹邵熙關係曖昧的消息，他也澄清兩人「只是感情不錯的姐弟關係」，並補充：「從生活區開始，我、圭賢哥和邵熙姊是一起晉級到最後的，我們當時還說要一起玩得開心、有趣地競爭到底。」

鄭泫揆憑《換乘戀愛2》迅速打開知名度，這次再以《魔鬼的計謀2》展現實力證明自我，不僅在綜藝圈留下深刻印象，也為日後發展打下穩固基礎。