阿本驚爆棒棒堂內幕！出道位遭阿緯搶走　崩潰大哭：我的照片都做好了

記者孟育民／台北報導

42歲的男星阿本（翁瑞迪）出身自節目《模范棒棒堂》，之後則轉戰戲劇、綜藝圈，累積了大批粉絲，2023年他出櫃認愛男友，也獲得許多祝福。日前他爆料當年徵選男團的內幕，差一點就能成為6棒的一員，自己的出道位最後竟被阿緯搶走，讓他事後挫折大哭！

▲阿本爆棒棒堂內幕，坦言自己差點出道。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）

阿本錄製《美人餐桌》分享出道的艱辛，坦言曾試鏡電影「藍色大門」三次，跟桂綸鎂、陳柏霖一起坐在排練室，眼看機會就要到手，最後卻沒上，「我從台中到台北去了三次，大家都覺得都去試鏡三次了，應該會中了吧，感覺很有機會，結果最後沒上！」

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▲阿本試鏡遇到波折。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）

他更提及在《模范棒棒堂》時期，一路發光發亮，沒想到要選出道團體時竟落榜，「因為那時候公佈要拉布廉，然後你的照片就很大張，我的照片都已經做好了，到最後一刻他們換成阿緯，他們高層討論後，還是覺得阿緯比較好，因為敖犬有偷偷跟我講！」阿本坦言當年落榜後有大哭，「我當時說『好為你們開心』，但我是在哭我自己，我沒有選上。」





▲阿本從敖犬那得知真相，崩潰大哭。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）



