陶子三金典禮遭封殺！　今出面疑遭外力介入痛失工作權

記者葉文正／台北報導

藝人陶晶瑩(陶子)今天出席2025 育成計畫Break the Limits破框記者會，並談到自己職涯生涯甘苦。不過她日前在脆（Threads）上提到自己這幾年沒主持三金，是因為幕後有人干涉。她今天則表情凝重表示，「談了4、5年的主持棒，突然對方就說有人不允許，主持工作就這樣沒了，我不想牽扯任何糾紛或立場，想要好好工作很難嗎！？」

▲陶晶瑩擔任大使代言人。（圖／記者湯興漢攝）

陶子今天發言令人震驚，因為她現場表示：「2018年主持完金馬獎那次，的確是最後一次三金，我覺得沒有人應該要為了自己的發言感到害怕。」而該次金馬獎，正巧有大陸奪下影帝席位的圖們擔任頒獎人，並發言：『兩岸一家親』、『中國台灣』」等言論，引起不小波瀾。

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▲陶晶瑩談到自己痛失工作權。（圖／記者湯興漢攝）

陶子今天提到，「在脆上面有人問我為何不主持三金了，我只是老實回答，畢竟某電視台跟我說好幾年了，等到某一年說我可以了，沒想到對方跟我說不行，明明談了四、五年，我終於答應你的請求，卻有人不准，所以有股神秘力量在干涉，我也可以把主持棒讓給年輕人，但神秘力量很奇怪，還可以這樣搞，所以我只好自己努力不同學習，繼續在不同領域發光。」

▲她已七年未主持三金。（圖／記者湯興漢攝）

陶子認為，台灣藝人非常辛苦，「我們要背負很多包袱，我是橘色的，只想任何工作，不想牽扯任何糾紛或立場，我就是做我工作就好，不用去聯想，那該有多好，我這人是不管表不表態都被罵，都會被另一邊撻伐，我只是想好好工作與主持就好，難道想要好好工作都很難嗎。」

她並指出：「我對自由與民主都是很珍惜的，我很愛台灣，我要老死在台灣，不應該有太多限制與畏懼，不能說，我這樣說話那我就完了，我去抱大腿那我就有工作。」對於自己工作權遭到外力介入相當難接受。

而現場也有人問她，幕後主使是否來自文化部，陶子則表示，「我不知道，但他們也沒有說。」