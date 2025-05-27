跟韓籍老公遠距9年…天心曝婚姻保鮮3秘訣　尪「求生慾寵妻」超閃

記者黃庠棻／台北報導

編自精神科醫師鄧惠文經典作品《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》，由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司、大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品，打造台劇少見的品牌跨界模式。

▲天心在婚內失戀系列電視電影《慶祝》中，感受不到婚姻中的愛情。（圖／寬想國際娛樂提供）

該劇近日在社群發布預告超過萬人迴響，劇中三段女性婚姻故事層層揭開現代情感的真實樣貌。天心的角色海報釋出後，粉絲都敲碗期待看劇「天心也太美了！好期待」、「已經想跟天心一起《慶祝》了！」更有劇迷看完預告後直呼「天心聲音好好聽！」

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劇中，天心飾演已婚多年的前新聞主播、知名作家林智芸，更是人氣Podcast主持人，看似有著美滿婚姻生活，實際身處在沒有吵架、沒有背叛，卻也沒有愛的夫妻狀態，明明是完美的媽媽、100分的太太，卻感受到自己被這些角色困住。

▲天心在婚內失戀系列電視電影《慶祝》中，感受不到婚姻中的愛情。（圖／寬想國際娛樂提供）

天心談此次詮釋的角色林智芸，說道「她應該有『討好型人格』，努力成為完美太太深怕讓別人失望，但這種壓抑久了，變成一種麻木。」天心形容角色狀態就像「水淹到鼻子、快要窒息」，直言「如果人還能討愛的還好，感情中最怕無話可說、凝結的空氣！」

現實生活中，天心也曾目睹朋友經歷「無愛婚姻」，她強調維繫感情的關鍵在於要自問「和另一半是否開始不交流？對另一半有沒有失去耐心？」她提到自己與老公的相處之道「可以發脾氣，但請減量，更要記得情緒價值給好給滿。」而她獨自在台灣工作時會傳照片給身在韓國的老公撒嬌，對方也會很有「求生慾」地回覆「人群之間我只看見妳。」讓她備感窩心。

▲天心分享婚姻保鮮秘訣。（圖／寬想國際娛樂提供）

對於如何讓婚姻維持新鮮感，天心坦言激情一定會消失，因此給出三個務實的建議「那就一起去旅行、一起學習新事物、培養共同興趣吧！」她笑言老公太了解她的好勝心和學習慾望，即使她一開始很排斥戶外活動，卻在老公的潛移默化之下，在冬天挑戰滑雪、夏天學潛水。

對此，天心忍不住笑說「我現在甚至能默默自己搭起一個帳篷！」坦言感情能夠透過這些相處和學習重新萌芽，但她也提醒男性在進行這些活動時「請耐著性子教對方、也記得多聆聽另一半想法！」

▲天心分享婚姻保鮮秘訣。（圖／寬想國際娛樂提供）

而天心回憶自己在感情中並非一帆風順，曾在感情失敗時變成一灘爛泥「連飯都不吃、衣服也懶得換，朋友看了都掉眼淚」，因此她想鼓勵在愛情中受挫的女性「當妳忘記愛自己、用盡全力卻找不到方向時，要記得按下『求救鈴』，不要浪費時間一個人苦撐。」她也請觀眾務必鎖定該劇，必定能對感情和婚姻有更徹底的檢視和體悟。

婚內失戀系列電視電影《慶祝》由監製陳美珊、陳安齊、製作人章依婷、陳嗣哲與導演秦鼎昌攜手打造，並由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司與大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品，將於6月14日起於三立都會台首播、6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。