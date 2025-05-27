家寧控劈腿！律師「演講稿修一下」：Andy就算多人運動都不怎樣

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber家寧昨日（26）再度發片，指控Andy與她交往期間，男方曾承認「與不止一位女性在情感和肉體上皆有不忠行為」，為此深受打擊。影片再度引發各界談論，律師李怡貞建議，演講稿可能需要調整。

▲家寧控Andy交往期間出軌。（圖／翻攝自YouTube）

李怡貞隔空喊話家寧：「Andy就算是跟羅志祥一樣多人運動都不怎樣了」。她表示因為現在有宥勝、黃子佼、NONO、黑人等人擋著，直言「演講稿可能要修一下」，留言串補充說明「啊又沒有結婚，多虧那幾位，現在大家接受程度變很高了」。

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網友回應「重點還是帳本」、「如果真的有證據一開始回擊還比較精彩，現在只是歹戲拖棚難看死了」、「帳本交不出來！！！廢話一堆的蕭貪兩代」、「姐總是突破盲腸」、「大家應該也是只想知道$$的去向」、「李律講的話，總是一點就破，重點抓到了」。

▲李怡貞律師喊話家寧「演講稿可能要修一下」。（圖／翻攝自臉書）

家寧透過影片指控，交往期間曾遭遇Andy「無預警消失」的情況，且這種行為在2023年越發頻繁。更令她心碎的是，Andy後來親口承認，在交往期間曾與多位女性有情感及肉體上的不忠行為，「這件事讓我深受打擊，而Andy最後也在2024年4月，主動向我提出分手。」

且家寧爆料雙方分手時，Andy承諾不會對外提及兩人感情細節，對方要求以「和平分手」的說法向外界解釋。然而，她認為在分手後，Andy多次拍攝影片消費兩人的感情，這不僅違背了最初的承諾，也對她造成二度傷害。

面對家寧26日第二支影片提及的內容，《ETtoday娛樂星光雲》向Andy求證，目前暫未收到回應。而針對家寧22日發布的影片，Andy則透過經紀人回應：「所有事證皆已於3月11日的影片中說明清楚也都有憑有據，針對張小姐提出的前後聲明，二次所言相互矛盾，所以這部分還是要詢問她本人才行。但從這次的內容看來，她確實與張媽媽是同一陣線，今天法院也已判決群海娛樂將正式進入查帳程序，一切真相就交給法院。」