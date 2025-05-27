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起家厝每月4萬租金「前妻全收」！　廖峻想賣遭拒絕

風波不斷1／廖峻想賣「起家厝」　前妻拒售傳對簿公堂

▲廖峻剛推出網路節目出外景，3月舉辦粉絲見面會狀態非常好。（圖／翻攝自歐吉尚粉絲專頁／CTWANT）

圖文／CTWANT

72歲資深藝人廖峻日前剛和惟毅共同推出YouTube網路節目《歐吉尚》，3月還與舉辦見面會與粉絲相聚，沒想到4月就因腦溢血三度中風，至今仍住院觀察，但事件卻牽扯出廖峻三名兒女與其經紀人、以及廖峻「主要照顧者」楊小姐涉嫌侵占家產的問題。最近更有消息傳出，廖峻與結縭50年的妻子已離婚，並將價值1億的台北市內湖區房產過戶給前妻。此外，時報周刊CTWANT接獲爆料，稱廖峻與前妻因「起家厝」產生意見分歧，雙方目前正在進行訴訟。

風波不斷1／廖峻想賣「起家厝」　前妻拒售傳對簿公堂

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▲三度中風意外爆出廖峻子女與經紀人、照顧人楊小姐的糾紛。（圖／翻攝自錦德臉書／CTWANT）

廖峻去年便已與前妻簽字離婚，並將內湖房產過戶給對方。其他重要財產，如房地契、銀行存摺等，則由「主要照顧者」楊小姐保管，廖峻更交代：「這些東西先交給妳保管，未來要給誰，由我本人來決定。」然而，廖峻的兒子廖錦德仍指控楊小姐侵占財產，並對她提告竊盜。對此，楊小姐已將所有物品交由律師妥善保管，並公開聲明。

至於外界質疑廖峻離婚時「淨身出戶」，將市值上億房產過給前妻。廖錦德則出面反駁，表示父母過去買房都有共識：「內湖買媽媽名字，下一間買爸爸名字。」更強調，父母婚姻已結束，任何一方都不需要飽受他人批評，「如果我爸是淨身出戶，那被侵占的那些又算什麼？」駁斥相關謠言。

風波不斷1／廖峻想賣「起家厝」　前妻拒售傳對簿公堂

▲廖錦德強調父母買房早有共識，否認廖峻「淨身出戶」的說法。（圖／翻攝自錦德臉書／CTWANT）

據知情人士透露，廖峻與前妻之間的房產爭議不僅止於內湖豪宅。兩人早年在北市樂業路購買的「起家厝」，長達3、40年對外出租，每月租金4萬元全數由前妻收取。離婚後，廖峻希望出售該房產，卻遭到前妻拒絕，雙方意見相左，因此對簿公堂。

除「起家厝」外，廖峻名下還有三間房屋，其中台中的物件提供給兒子居住，他本人則有時住在新竹山上的家，並常在當地進行粉絲團直播，另外也會在石門的住所小住。

風波不斷1／廖峻想賣「起家厝」　前妻拒售傳對簿公堂

▲廖峻名下還有三房產，此外還有最初購買的起家厝與前妻共同持有。（圖／翻攝自歐吉尚粉絲專頁／CTWANT）

楊小姐之前受訪時曾提到，早在七年前廖峻首次中風住院時，當時仍在婚姻中的前妻就不願繳納幾千元的房屋稅與地價稅，導致帳單一度積欠。最後還是廖峻輾轉取得繳費單，才請人代為繳清，可見夫妻倆在房產處理上的歧見，當時就已見端倪。

本刊記者詢問廖峻經紀人，廖峻跟前妻是否因樂業路的起家厝是要不要賣掉意見不同，還鬧上法庭？經紀人表示「說真的我還真的不清楚 因為這真的是峻爸的私事 也不會和我說 不好意思哦！」

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