BL劇《看見愛》林宇首辦生日會！　「錄2小時語音」零重複問候寵粉

記者黃庠棻／台北報導

新生代演員林宇憑藉BL劇《看見愛》演出圈粉無數，於5月24日舉辦人生首場粉絲生日會《Orbit of Dreams夢想的軌道》，從活動主題、主視覺、內容策劃到周邊設計，皆由林宇親自構思籌劃，誠意滿滿，成為粉絲與偶像共同創造的難忘時刻。

▲林宇舉辦人生首場粉絲生日會。（圖／海荔娛樂提供）

這場生日會不僅是林宇演藝生涯的一大里程碑，更充滿挑戰與突破，首次策劃活動、現場演唱、設計活動周邊，甚至連明信片上的插畫也都由他親手繪製。其中最令粉絲驚喜的，是入場小禮中的錄音帶，林宇特別花了兩小時錄製超過100段語音，幾乎每份都不重複，只為讓每位到場粉絲都感受到獨一無二的用心與愛，會場內更有粉絲準備的食物、展架、手幅應援，充分展現林宇與粉絲雙向的愛。

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▲林宇舉辦人生首場粉絲生日會。（圖／海荔娛樂提供）

活動現場溫馨歡樂，以先前蒐集的粉絲提問開啟趣味賓果遊戲，題目五花八門，笑聲此起彼落。林宇更安排互動遊戲環節，親手為幸運粉絲畫出似顏繪筆記本，成為當日最珍貴的紀念，現場更有遠從丹麥、日本、香港的影迷前來參與，令他驚喜不已。

▲林宇舉辦人生首場粉絲生日會。（圖／海荔娛樂提供）

此外，林宇也首次公開現場演唱，與好友黃奕儒合唱〈不再孤單〉，動人歌聲唱出對粉絲的深情告白。他表示「真的很謝謝大家一直以來的支持與鼓勵，未來會繼續努力，用更好的作品回報大家。」

▲林宇舉辦人生首場粉絲生日會。（圖／海荔娛樂提供）