3年30場演出完美收官！　容祖兒激動噴淚告白歌迷

▲ 容祖兒《ETERNITY》三年30場成功收官。（圖／英皇娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

容祖兒日前在澳門舉辦《ETERNITY》收官演唱會，容祖兒唱到〈東京人壽〉時，現場櫻花雪片滿天飛，當她看到歌迷高舉燈牌，一度感動落淚無法自己，粉絲見狀立馬大聲接唱，讓她動容：「看見現場滿滿的燈牌與熟悉的面孔，讓我真的很感動！」她一連多次感謝粉絲，盈眶說：「這三年，身形、心態及陪伴看演唱會的人可能已改變，但千載不變的是你們的熱情，謝謝你們每一年都來看我、每一次都給我很大的支持，謝謝你們陪我走到今天，謝謝你們的熱情回應。」

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▲▼ 容祖兒唱跳多首經典歌。（圖／英皇娛樂提供）



這次她拾起吉他開炸，以一襲帥氣男裝造型，自彈自唱代表作〈空港〉，重現《NO.6》演唱會經典畫面，她坦言：「緊張到汗流浹背，因為流太多汗，所以眼鏡都差點滑掉了。」但瀟灑英姿仍被粉絲盛讚「宛如女超人變身前」，更展現了Rocker的一面，現場歡笑尖叫聲不斷，她還打趣說自己好像是賣保險的，演唱會門票就是保單，要唱好、演好、歌好，保戶才會滿意，希望每次開演唱會都能「翻單」，讓大家下回信心十足再來看。

容祖兒特別說自己很喜歡澳門，「除了我媽咪是澳門人之外，離我家也很近，近幾年較長時間在內地工作，疫情後很開心能來到新濠天地演出，對我來說是報恩之旅。」她也多謝大家年年都來澳門支持看演唱會，「30場真的很漫長，但我跟自己說每一場都要用心做，要給大家最好的回憶，希望下一次很快再跟大家再見。」又說：「一場秀的結束，就是另一場秀的開始了，到時希望現場的朋友也都可以來支持我。」

容祖兒也在個唱中展現高超舞技，與20位dancer一連串唱跳〈亞亞亞〉、〈喜喜〉、〈Pretty Crazy〉與〈隆重登場〉等多首快歌，場面震撼壯觀也讓現場氣氛高漲，歌迷為之瘋狂，還特別新加入了與歌迷更親近的互動橋段，每場皆選一位幸運兒上台合唱，在終場時還有粉絲致贈她錦旗，封她為「香港樂壇勞模」，讓容祖兒驚喜不已！說道：「謝謝你們愛我，希望大家來到我的演唱會，能帶著開心的感覺回去。」

