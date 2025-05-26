納豆告白依依「從墳墓把我救回來」全場爆哭！　陶晶瑩見證愛情感觸發聲

記者孟育民／台北報導

男星納豆和依依愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，昨（25）日在寒舍艾美舉辦婚宴，大約花費300萬、席開50桌；婚禮在歡笑和淚水中落幕，不少賓客都分享婚禮畫面，見證兩人的愛情直言：「從頭哭到尾，一切都太好哭！」納豆、依依進場時就已經哭成淚人兒，演唱的陶晶瑩也感觸地說：「我相信為什麼兩位眼淚都突然暴衝了，短短這一路就象徵他們這一路的坎坷跟辛苦！」





▲納豆真情告白依依，全場痛哭。（圖／Playground Photo提供）







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▲陶晶瑩開金口祝福新人 。（圖／翻攝自IG）

納豆和依依在陶晶瑩的歌聲下出場，接受來自親友的祝福。兩人的誓詞更是讓全場動容，紛紛在台下拭淚，連同阿Ken都罕見痛哭。納豆感性地說：「很多人都說婚姻是愛情的墳墓，但我一點也都不害怕，因為妳已經把我從墳墓救回來一次，有妳，我們的婚姻就不會是墳墓。妳是我的奇蹟，妳才是我人生的金馬獎，妳才是我人生的最佳影片。」

依依也甜蜜告白回應：「我想像過無數次穿著婚紗走到舞台，走向自己白馬王子的這條路，但我從來沒想過自己的白馬王子是長這樣，但現在的我，沒辦法想像我的白馬王子不是你。很多人都好奇問我，到底喜歡你什麼？但我更疑問的是，怎麼可能有人不喜歡你。8年真的太短，還好我們的腳都短短的，可以慢慢走，一輩子不長，我會永遠記住我們走過幸福的路！」一席話讓全場又哭又笑，相當感人！

▲納豆、依依交換誓詞。（圖／Playground Photo提供）

▲阿Ken感性落淚全被拍。（圖／翻攝自IG）

婚禮結束後，不少親友都分享內心的感動，曾寶儀也送上祝福表示：「這是我參加過最感人的婚禮，所有人都跟著你們又哭又笑，因為我們知道這個幸福來得不容易！祝福你們平安！願你們能永遠珍惜彼此守護對方！」

▲謝盈萱，曾寶儀一同出席婚禮。（圖／記者周宸亘攝）