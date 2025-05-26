靠《影后》爆紅「工作滿到明年」　樂團出道10年嗨喊：終於不失眠了

▲小男孩樂團成軍十週年推出新專輯。（圖／滾石提供）



記者翁子涵／台北報導

小男孩樂團由團長昌哥、主唱米非、吉他手漢斯、鼓手阿中所組成，今年迎來出道十週年，推出新專輯《Dark Side of the Sun》，以「光與影的對比」為核心，紀錄誠實面對自我脆弱的歷程，以倒敘方式與歌迷們分享挫折到蛻變的過程，主唱米非表示：「我們不完美，但我們很real。」盼與聽眾一起穿越生活的灰色地帶，找回自信與希望，阿中也補充：「我們總展現最亮的一面，卻少有人知道，那些堅強是傷口留下的禮物。」

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▲▼小男孩樂團新專輯勇敢展現脆弱面。（圖／滾石提供）



《Dark Side of the Sun》以「赤裸的真實」為核心，樂團不再只說「我們可以」，而是勇敢喊出「我們其實很累」，告訴歌迷「允許自己脆弱，也是一種強大」的訊息。昌哥坦言：「在每場熱力舞台的背後，是自我懷疑的沉默。」米非認為這像是總結，也是新的開始，「以前努力想被看見，現在更想看見彼此。」對阿中而言，這是他成為正式團員後參與的首張專輯，意義非凡。展望未來，小男孩樂團將持續拓展城市巡演，嘗試創新創作手法，並期許在下個十年依然保有初心與熱情。

走過十年，小男孩樂團收穫滿滿，去年為熱門戲劇《影后》製作的兩首歌聲勢大漲，人氣與工作邀約更因此直線攀升、接到明年，團員笑稱行程爆滿到「做夢都不敢想」，但一切都十分值得，新專輯也特別收錄三首OST作為bonus tracks，米非幸福表示：「我終於不失眠了！因為音樂被更多人認識，真的很開心有人被我們療癒。」最後，團員們對一路支持的小小孩們滿懷感謝地說：「十年前，是你們先看到我們；十年後，這張專輯的誕生，你們是最大功臣。」

而MV將於今（26）晚正式上線，他們在同一場地、一天內耗費20小時拍完十首MV，每首平均拍攝五次以上，相當於舉辦了一場五十首歌的馬拉松演唱會，漢斯直呼：「燈光與悶熱的地下室環境堪稱硬仗，加上動作要比平常演出誇張，體力消耗非常快！」但米非說：「很過癮！那一刻真的有種我還活著的感覺。」阿中打趣補充：「三天不想看到樂器！」期盼透過這張專輯，讓歌迷能安心地脆弱，勇敢直視內心的黑洞，並傳遞你不是一個人的意念。

