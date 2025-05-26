樂天女孩日系風格也可愛！　嗨跳「露比醬～嗨！」球場暴動了

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿於25日舉行「永續趴」主題日，樂天女孩以繽紛自選私服亮相，巧妙結合環保理念與個人風格，為球場注入滿滿活力。中場活動更帶來驚喜橋段，由AiScReam演唱的首次於全場公開演出，當中「露比醬～嗨！」這段洗腦旋律一響起，搭配女孩們精心編排的舞蹈與造型，炒熱全場氣氛，將現場歡呼聲推向最高點。

▲▼樂天女孩跳AiScReam神曲。（圖／樂天桃猿提供）

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樂天女孩沈珈妤興奮地回憶道：「現場的球迷們真的很熱情，在重點段落還有一起喊台詞，感覺他們真的有參與到表演裡，整體氣氛非常棒！」禹菡也分享，「上場前非常緊張，但站上舞台就忘卻了緊張的心情，只剩下享受舞台表演。當我們中間有solo的部分，台下十號隊友們超大聲的應援！我們都有聽到！非常熱情又可愛～好喜歡這種雙向互動的感覺！」

▲沈珈妤戴上玲娜貝爾髮飾。（圖／樂天桃猿提供）



這次表演服裝特別開放自由搭配，符合「繽紛」主題即可，讓女孩們各自展現風格。其中沈珈妤以日系動漫愛好者之姿，不藏私地分享她的搭配心法，「平常就很喜歡角色周邊，也有收藏角色髮箍的癖好…因為我覺得戴有『耳朵』的髮飾會讓我有安全感！」她這回特別連服裝配色都細緻呼應角色色系，「日系服裝的收藏應該超過100套，角色耳朵類的髮箍目前還在的也超過30副了！」職人級收藏力，讓人驚艷。