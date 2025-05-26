41歲女星9天前才辦婚禮！　老公遭爆是「5億詐欺犯」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員任性彥（임성언）才在17日與企業家李昶燮步入禮堂，婚禮選在首爾江南某飯店舉行，當時外界祝福不斷。然而婚後不到一週，新郎李昶燮卻被踢爆不僅是「三次詐欺前科者」，還涉嫌操控地區住宅合作組合（지역주택조합）項目，非法挪用至少韓幣200億韓元資金（約新台幣5億元）。

▲任性彥。（圖／翻攝自Instagram／sungeon_yim）



根據韓媒《Dispatch》報導，李昶燮以推動地方住宅開發為名義招募出資人，實際卻將資金私自挪用。他曾在2007年於大田地區假稱商鋪完銷，騙取投資人資金，出獄後改接觸地區住宅合作組合市場，涉入的地區包括京畿道烏山、忠北五松、天安稷山、大邱泛魚、大田道安、金泉革新都市等6處，光是烏山的項目從2018年動工至今仍卡在3樓工程階段，更因無力償債而將項目讓出。

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李昶燮2020年在忠北五松再次招募組員，不料2年後即因韓幣167億元（約台幣4.1億元）的背信與侵占嫌疑遭到起訴，遭組合驅逐。同年在大邱泛魚招募的合作成員也超過650人，每人繳納約韓幣1億元（約台幣250萬元），但至今5年仍未動工。消息曝光後，引發組合出資人強烈不滿，有債權人更表示：「他一直在躲電話，錢根本拿不回來」，甚至揚言要到婚禮現場抗議。

據悉，李昶燮在婚禮當天多次盯著手機，疑似擔心債主現身鬧場，婚禮電子喜帖也被網友留言洗版：「他是找了個願意替他坐牢的人嗎？」「看起來像成功企業家？其實是詐騙犯」、「有人被他害得快要離婚了」等嘲諷字句。

對於李昶燮涉嫌巨額詐欺的指控，任性彥方面則回應媒體：「目前正在確認中」，未正面否認。