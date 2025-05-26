《魔鬼的計謀2》結局SJ圭賢被罵爆！澄清「大家私下關係很好」

文／妞新聞

Netflix韓國燒腦實境秀《魔鬼的計謀2：死亡之室》迎來大結局！2023年上架的第一季就引爆超高關注度，同時讓參賽者軌道、「河工」河錫辰收穫滿滿知名度，第二季不只「擴大戰場」找來高智商、高話題性的14位參賽者，還升級場景以及遊戲規模，不料播出後掀起正、反兩極評價。

（以下有圭賢出演時的節目劇情雷，請小心服用）



SJ圭賢參賽惡評不斷

下車被說：「不想贏幹嘛去」

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▲《魔鬼的計謀2》迎來大結局。（圖／Netfilx）

本季參賽者中的熟面孔之一、人氣男團Super Junior出身的成員「圭賢」，以實力派感性歌聲狂圈粉的他，在主持界也交出漂亮成績單，去年更被任命為「韓國市場台灣觀光代言人」，與台灣頗有淵源，在螢幕前以機智反應、犀利毒蛇展現靈活「腦性魅力」的他，在《魔鬼的計謀2》中卻沒有走到最後。

▲圭賢引來批評聲浪。（圖／naver，下同）



他在第十集為了鄭泫揆破壞聯盟，最終導致自己被圍剿淘汰，飽含情緒的討論內容引起部分觀眾的不滿，掀起「沒有勝負欲」、「不想贏幹嘛參賽」、「是聖人嗎？」等等批評聲浪，圭賢21日現身粉絲交流平台，澄清：「製作組也許也沒有把所有畫面剪輯進去」，接著吐露心聲表示自己也有很多遺憾。

圭賢接著補充：「出演者私下都互相理解、關係很好，每個人都有自己的立場」，傳達只是遊戲，節目結束後沒有影響到大家的好感情。

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