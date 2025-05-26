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賈靜雯曝凍齡美貌秘訣「跟親媽有關」　首合作陸劇女神讚CP值100

記者黃庠棻／台北報導

話題不斷、以「醫美」為主軸的整型醫療劇《以美之名》由實力派演員姚晨和賈靜雯領銜主演，劇情講述師出同門的整型外科醫生「喬楊（姚晨飾）」和「周靜雯（賈靜雯飾）」因一場醫療事故決裂、分道揚鑣，10年後卻在周靜雯和丈夫創辦的格慕整形醫院相遇，形同宿敵的他們各自帶領團隊，為「美」展開激烈的探討和衝撞。

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

直到極度危險的黑醫美惡勢力出現，兩人才解除誤會、放下偏見，共同面對各種難題和挑戰，攜手救治患者、成就更美好的自己。《以美之名》5月28日起，週一至週五晚間8點愛爾達影劇台全台首播。

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《以美之名》是賈靜雯首次與姚晨搭檔演出的戲劇作品，被問到合作後對對方的印象是否改觀時，賈靜雯笑說「以前看她的戲就覺得她是一個大喇喇、很帥氣的一個女孩，這次合作後還是同樣的感覺，她很有自己的想法，所以我們倆也不太像第一次合作，總覺得蠻熟悉的。」

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

兩人在劇中因誤會而分道揚鑣，現實生活中兩人卻因戲結緣，賈靜雯爆料「我們倆站在一起的時候，她每次都說我這麼秀氣、這麼嬌小，她要保護我，我都會不好意思回『好』。」

回憶起拍戲過程，賈靜雯說有一場戲是兩人在火鍋店「她正在吃鴨腸，那個不是要涮三秒才能吃嗎？結果她燙不到一秒就往嘴裡放了，我當下還想說這真的能吃嗎？她真的很帥氣！這是我對她的第一印象」。

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

《以美之名》是圍繞整形外科題材的醫療劇，劇中當然少不了大量手術片段，賈靜雯曾在訪問中提到自己小時候很喜歡縫針，在家裡也會跟女兒一起玩縫紉衣服扣子的小遊戲，本來覺得應該差距不大，沒想到在訓練時才發現手術室裡鉤針和線的細膩度，包括要在皮肉上勾起那些針線，真的是完全不同的感覺。賈靜雯說道「醫生縫針的整個過程都要抓緊時間，又要在掌控的時間內精準完成手術，我太佩服了，只能用這『佩服』兩個字來形容」。

另外，這也是賈靜雯睽違多年再次出演陸劇，她在劇中展現凍齡女神的完美狀態，談論到「美」她笑說「女人多多少少都會在意漂亮，我就是愛漂亮的那個，但我會順著現在自己該有的狀態。我媽媽曾跟我說過，我現在能維持年輕是因為她把我生得好，當然後天我也是很努力，不過作為演員我希望有真實的痕跡在自己的臉上，所以我會很自然地去保養我自己。」

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

而姚晨和賈靜雯在劇中亦敵亦友，不少劇迷大讚導演很會選角，姚晨也在訪問中回應此事，先是開玩笑「我覺得劇播出的時候，搞不好嗑我倆（我和賈靜雯）的人還比嗑我和侯雯元的還多呢」，賈靜雯則表示「我們真的是越來越有默契，如果CP值滿分是100分的話，那我們的分數肯定是超過100分的。」

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《以美之名》由賈靜雯、姚晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

收起玩笑話，姚晨也認真的回應「我有跟靜雯說過，雖然我們倆的語調上可能有些差異，表演方式上也不一樣，但我們搭在一起就是有奇妙的化學反應，這個東西是說不清、道不明的，其實在我們這個職業裡頭，演員的搭配是非常、非常重要的環節，只要搭在一起有化學反應的演員組合，這個戲可能就成了一半，這是我們在大學的時候，老師經常跟我們叼唸，我也很謝謝他們給我找了這麼棒的搭檔。」《以美之名》5月28日起，週一至週五晚間8點愛爾達影劇台全台首播。

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賈靜雯以美之名姚晨

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