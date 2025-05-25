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納豆砸7位數辦婚禮「依依絕美婚紗曝」！　表舅侯友宜致詞、陶晶瑩開口獻唱

記者孟育民／台北報導

有種愛情叫「納豆與依依」！男星納豆和依依（陳依依）愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，她的溫柔與堅強滋養了納豆，他的脈搏因依依而再次跳動，納豆誓言：「我的命是妳幫我撿回來的，我會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳」。今（25）日納豆、依依在寒舍艾美舉辦婚宴，砸7位數、席開50桌；婚禮走溫馨、逗趣路線，和兩人個性相符，相望打造大型同樂會般，讓大家有賓主盡歡的感覺。

▲▼納豆、依依今天舉辦婚禮 。（圖／Playground Photo 美式婚禮婚紗攝影團隊）

▲納豆、依依今天舉辦婚禮 。（圖／Playground Photo 美式婚禮婚紗攝影團隊）

依依今穿著Coronation Lace Bridal香檳蕾絲訂製婚紗，合身魚尾裙款，更能顯示減重成功的成果，依依也因為明白「新郎體格特異」，考量到，「如果穿很蓬，他會離我很遠、怕他牽不到我的手，所以選擇緊的，可以一同牽手走紅毯」，非常貼心。全場新娘將換3套禮服，新郎納豆則2套、造型皆由依依所搭配，其中一套是全白西裝造型，依依笑說：「雖然小時候的我，沒想到自己的白馬王子是長這樣的！但現在的我，沒辦法想像我的白馬王子不是你」，所以納豆盡可能滿足依依的小時候的夢想！

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▲▼納豆、依依今天舉辦婚禮 。（圖／Playground Photo 美式婚禮婚紗攝影團隊）

▲兩人走王子公主路線。（圖／Playground Photo 美式婚禮婚紗攝影團隊）

納豆與依依的大喜之日表舅－侯友宜市長，不僅到場祝福，還將為新人致詞。另外賓客名單還有：王偉忠、于美人、陶晶瑩、李李仁、康晉榮、邰智源、九孔、郭子乾、洪都拉斯、白雲、唐從聖、朱芯儀、于美人、巴鈺、Selina、陳婉若、陳漢典、黃路梓茵、浩子、劉冠廷＆孫可芳、鄭人碩、施名帥＆朱芷瑩、楊祐寧、曾寶儀、謝盈萱、曾國城、徐乃麟、安心亞、李千娜、莎莎、于子育、嚴藝文、王彩樺，幾乎半個演藝圈都來祝賀。其中當然還有多年老搭檔阿KEN，他義氣擔任婚禮主持人，參與度甚至還比新郎納豆本人還高，一手掌握整個婚禮流程，也讓納豆相當期待屆時會給新郎什麼驚喜！

▲▼藝人納豆＆依依婚禮-侯友宜花籃。（圖／記者周宸亘攝）

▲侯友宜送上花籃。（圖／記者周宸亘攝）

 除外，和納豆、阿KEN一同主持《大學生了沒》的陶晶瑩，也將再拾起「歌手身分」，為婚禮獻唱。新郎倌納豆，則會和好友浩子一起合唱當初合作的歌曲〈查某人愛疼〉，而昔日《全民大悶鍋》的前輩們，也會上台分享夫妻之道，是場淚水與歡笑交織的婚宴。

 

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